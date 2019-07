Architekten ausgezeichnet

Der Hessische Kulturpreis 2019 geht an die Frankfurter Architekten Andrea Wandel und Wolfgang Lorch. Die mit 45 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 20. September von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verliehen, wie die hessische Landesregierung kürzlich in Wiesbaden mitteilte.

Dialog zwischen den Kulturen

Durch ihre Spezialisierung auf Sakralbauten und Gedenkstätten würden die beiden bedeutende Orte für den Dialog zwischen den Kulturen schaffen, Geschichte einen Raum geben und Grundsteine für das jüdische Leben in Deutschland legen, erklärte Ministerpräsident Bouffier zur Begründung. dpa

