Archiv erwirbt Kafka-Brief

Das Deutsche Literaturarchiv (DLA) hat einen handschriftlichen Brief des Schriftstellers Franz Kafka aus den späten Jahren seiner Krankheit erworben. Das Schreiben stammt nach Angaben des Marbacher Hauses von Freitag aus dem Privatbesitz des Sammlers Heiner Bastian. Er habe den Brief auf einer Auktion erstanden, dem Archiv als Dauerleihgabe übergeben und jetzt zu einem ermäßigten Preis überlassen. Kafka (1883-1924) gehört zu den weltweit bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. In Marbach gehört sein Werk zu den Sammelschwerpunkten.

Quelle stammt aus dem Jahr 1922

Im Brief berichtet er seinem engsten Freund Max Brod im September 1922 über seine Arbeit am Roman „Das Schloss“ und seine Lebenssituation, über Angst und Einsamkeit: „Im Grunde ist doch die Einsamkeit mein einziges Ziel, meine größte Lockung, meine Möglichkeit und, vorausgesetzt, daß man überhaupt davon reden kann, daß ich mein Leben ’eingerichtet’ habe, so doch immer im Hinblick darauf, daß sich die Einsamkeit darin wohlfühle.“

Das Literaturarchiv wächst laut Direktorin Sandra Richter Jahr für Jahr um 1300 Regalmeter. Gesammelt werden Nachlässe, Sammlungen, Archive, Büsten und Möbel. Im Fokus stehen Literatur und Philosophie seit 1750. Offiziellen Angaben zufolge ruhen im Archiv mehr als 1000 Nachlässe von Schriftstellern oder Übersetzern. dpa

