ARD-«Morgenmagazin» sendet live aus Rußland

Rußland (dpa) - Ein Idylle mit See und Birkenwäldchen, davor ein russisch gestyltes Wohnzimmer in einem Bauwagen und ein winziges Spielfeld: Es ist alles vorbereitet für die Fußball-Weltmeisterschaft in Rußland. Der Ortsteil der ostfriesischen Gemeinde Friedeburg hat sich schon seit Wochen auf ein Medienereignis vorbereitet, das sich dort nicht so schnell wiederholen wird.

An zwölf Tagen sendet das ARD-«Morgenmagazin» («Moma») während der WM-Spiele live aus dem kleinen Dorf mit gerade mal 250 Einwohnern. «Das ist eine unverhoffte und einmalige Chance, um bundesweit bekannt zu werden», freut sich Bürgermeister Helfried Goetz (parteilos) auf den Sendestart am Donnerstagmorgen (5.30 Uhr).

Goetz musste nicht lange nach Ideen suchen, mit denen sich die insgesamt 10 000 Einwohner seiner Gemeinde jetzt vor geschätzt vier Millionen TV-Zuschauern präsentieren wollen: «Es kamen Vorschläge von allen Seiten, die Begeisterung war sofort da.» Die Gemeinde postet alle Aktivitäten auf ihrer Homepage und auf einer Facebook-Seite, und dabei kam schon einiges zusammen. So wollen Landfrauen Russischen Zupfkuchen backen, der Shanty-Chor «Friedeburger Jungs» singt «Kalinka», und der Handarbeitsclub strickt Socken in den Nationalfarben.