Ein Abend mit der bedeutenden Sopranistin Annette Dasch – da denkt man zunächst an Schubert und Brahms, an Mozart und Wagner. Die Sängerin kann aber auch ganz anders, wie jüngst in der „Operettengala“ im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen zu erleben war.

Natürlich, Arien und Duette aus der silbernen Operetten-Epoche (Lehár, Benatzky, Kálmán, Künnecke, Leo Fall) gab es auch zu hören,

...

Sie sehen 20% der insgesamt 1968 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.02.2018