Art Karlsruhe zeigt Werke von 1500 Künstlern

Einer der Höhepunkte ist eine Sonderschau des Museums Frieder Burda, das in einer Art Salon ausgewählte Exponate aus seiner hochkarätigen Sammlung zeigt.

Auch die Metroplregion Rhein-Neckar-Region ist in Karlsruhe vertreten. Folgende Aussteller beteiligen sich: die Galerie Döbele (Mannheim) in der Halle 3 K05, die Edition Staeck (Heidelberg) in Halle 1, W10, die Galerie Lauth (Ludwigshafen) in Halle 3 K20, die Galerie Linde Hollinger (Ladenburg) in Halle 2, D20 und die Galerie p13 (Heidelberg) in der dm-Arena, M08.

Die Kunsthalle Mannheim informiert in Halle 1 V15 über ihre Projekte, das Wilhelm-Hack-Museum (Ludwigshafen) residiert in Halle 1 S21.

Der Mannheimer Künstler Dietmar Brixy ist mit einer Einzelausstellung bei der Galerie Tammen & Partner (Berlin) in der Halle 3, Stand J27, vertreten. Weitere seiner Werke zeigt die Christian Marx Galerie (Düsseldorf) in Halle 4, Stand L02.

Erwartet werden werden bei der Art Karlsruhe rund 50 000 Besucher.