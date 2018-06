Aschenputtel und die Latzhosen-Revolution

Anzeige

Sind Treueschwüre und Eheversprechen obsolet geworden? Trotz steigender Scheidungsraten ist der Glaube an die große Liebe und deren Beständigkeit – bis dass der Tod sie scheidet – wirkmächtig. Märchenhafte Hochzeiten feiern dieses romantische Konzept der Liebes ebenso wie die Opernbühne. „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet“, mahnte Friedrich Schiller. Von einer solchen Prüfung erzählt das Märchen vom Aschenputtel.

Genial vertont

Genial vertont von Gioacchino Rossini in „La Cenerentola“ (Aschenputtel) brilliert das Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern im Großen Haus mit einer geist- und temporeichen Inszenierung (Regie: Urs Häberli). Musikalischer Elan des Orchesters (Leitung: Anton Legkij), ein sinnbildhaftes Bühnenbild (Marcel Zaba), das den Himmel auf Erden verspricht und ein Panorama schöner Stimmen (Don Ramiro: Daniel Kim, sein Diener Dandini: Richard Morrison, Don Mangifico: Wieland Satter, seine Tochter Clorinda: Monika Hügel, ihre Schwester Tisbe: Rosario Chávez und ihre Stiefschwester Aschenputtel: Polina Artsis) werden vom Heilbronner Publikum mit viel Applaus und Bravos honoriert.

Im heruntergekommenen Schloss des Don Magnifico putzen sich dessen Töchter Clorinda und Tisbe heraus, während ihre Stiefschwester die Hausarbeit erledigt. Sie hält sich singend bei Laune mit dem Lied von der Liebe eines Königs zu einem einfachen Mädchen. Da erscheint als Bettler verkleidet Alidoro. Der Lehrer des Prinzen Ramiro ist auf der Suche nach einer geeigneten Braut für seinen Prinzen. Ceneren–tola bietet ihm Kaffee an. Die missgünstigen Schwestern geifern los. In diesem Augenblick überbringen Abgesandte des Prinzen die Einladung zum Ball. Die Schnattergänse schmeißen sich in Schale. Aschenputtel guckt in die Röhre und geht Holz hacken.