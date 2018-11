Atemberaubende Präzision und Technik

Der Typ ist als Musiker einfach ein Phänomen: Ein Weltklassegitarrist mit gerade mal 26 Lenzen und zugegeben fünf Fingern an der linken Hand, wogegen sein großes Vorbild Django Reinhardt mit drei auskommen musste und aus der Not dann eine viel bewunderte Tugend machte. Gemeint ist der Gitarrist und Komponist Gismo Graf, seines Zeichens schwäbischer Sinto und mittlerweile schon so etwas wie einer Kultfigur der aktuellen internationalen „gypsy jazz“ Szene geworden.

Vor zirka sechs Jahren war er mit seinem „Gismo Graf Trio“(zusammen mit Papa Joschi als zweitem Gitarristen und dem Bassisten Joel Locher) vor damals leider mäßiger Publikumskulisse schon einmal in der Aula zu Gast gewesen und hatte mit seiner schier unglaublichen Virtuosität Furore gemacht. Dieses Mal war sein Konzert immerhin etwas besser besucht, ein randvoller Saal wäre freilich noch besser gewesen und kaum angemessen zur Würdigung dieses auf seinem Feld sensationellen Ausnahmemusikers.

Erste Band mit 16 Jahren

Der gebürtige Stuttgarter (bei den gelegentlichen Anmoderationen seines Vaters hört man die Herkunft sogar noch deutlich heraus) erlernte, wie man liest, mit sechs Jahren das Gitarrenspiel (aber vermutlich hat er schon im Mutterleib damit angefangen), gründete mit 16 Jahren seine erste Band und mit 18 die aktuelle Formation, mit er in Lauda-Königshofen wieder auf der Bühne stand beziehungsweise saß.

Um so zu spielen, muss man nämlich sitzen – mit auf dem Oberschenkel ruhenden Instrument, das sich ja selbst nicht bewegen darf, während es zum Klingen gebracht wird. Und wie das klingt: Was Gismo Graf auf dem Griffbrett mit sechs Saiten veranstaltet, klingt in etwa so, wie sein Kollege Reinhardt mit unbeschädigtem Handwerkszeug wohl damals geklungen hätte.

Mit traumhaft fingerfertiger Technik bei vollständiger Ausnutzung der zwölf Bünde, in stetem Wechsel von Melodielinien und Akkordfolgen, atemberaubender Präzision und Fehlerlosigkeit bei den vielen Up-Tempo-Nummern und einer hinreißenden Musikalität und Eleganz, die das traditionelle Idiom des gypsy jazz zuweilen in ungeahnte Höhen hebt, bei der die Musik regelrecht zu schweben scheint und auch den Hörer – so er sich nicht dagegen sträubt – in einen Zustand sanfter Levitation versetzt.

Und bei all dem ist noch nichts über den spontanen Ideenreichtum seiner Improvisationen gesagt, über das ebenfalls nur als traumhaft gelöst zu bezeichnende Zusammenspiel des Trios mit der unwiderstehlich und perfekt verlässlich groovenden Rhythmusgitarre von Joschi Graf und dem Super-Bassvirtuosen Joel Locher, der mit den zwei bis drei Fingern der Schlaghand es fertigbringt, seinen einen Kontrabass wie zwei klingen zu lassen.

Faszinierende Duelle

Cheyenne, die ursprünglich angekündigte Sängerin der Familie Graf, war an diesem Abend krankheitshalber verhindert, nicht jedoch ein weiterer „special guest“ in Person des niederländischen Geigers Tim Kliphuis (geboren 1974), seines Zeichens ebenfalls eine Nummer von Weltruf in der Tradition von Stephane Grappelli und Jean-Luc Ponty, ein asketisch wirkender Intellektuellentyp mit kauzigem Humor, der als hochvirtuoser und gleichrangiger Partner sich faszinierende, swingende Duelle mit Gismo Graf oder/und Joel Locher lieferte.

Breites Repertoire

Klassische Gypsy-Swing-Nummern wie „Songe d’automne“ oder „Shine“, heitere französische Musettes, melancholische Balladen wie „Si tu savais“, oder auch wohlbekannte Musical-Melodien wie „Chin-chin-cheree“ aus „Mary Poppins“ und der mit etwas Klamauk versetzte 50er Jahre Hit „Fever“ (populär geworden durch die Interpretation von Peggy Lee) boten den passenden Anlass dazu. Die absoluten Hämmer waren an diesem fabelhaften Abend wohl die rasanten Up-Tempo-Versionen von Titeln wie „China boy“ oder das finale Feuerwerk in Form des guten alten „Tiger Rag“.

Natürlich musste es nach dem minutenlangen und im Stehen gegebenen Beifall in der Aula noch eine Zugabe geben – sie war noch etwas älteren Datums, genauer: aus dem 19. Jahrhundert, hieß „Otschi Tschornye“ („Schwarze Augen“)und sorgte für einen russisch seelenvollen, mit jazzigem Humor gewürzten Ausklang.

