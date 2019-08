Atemberaubende Premiere des Stuttgarter Balletts

Nach der Präsentation des klassischen Handlungsballetts „Mayerling“ von Sir Kenneth MacMillan im Opernhaus der Staatstheater wartet jetzt das Stuttgarter Ballett am selben Ort mit drei modernen Kreationen auf und zeigt damit die Breite seiner künstlerischen Möglichkeiten – jeweils auf hohem Niveau.

Zum Auftakt gibt es ein Wiedersehen mit einem vor 15 Jahren im Opernhaus Stuttgart uraufgeführten Werk. „Hikarizatto“, zusammengesetzt aus den japanischen Wörtern für „Licht“ und „überfüllt“, nennt der inzwischen 58-jährige israelischen Choreograf Itzik Galili, dessen Oevre über 80 Arbeiten zählt, sein abstraktes Ballett, in dem er auch für Bühnenbild, Kostüme und Licht verantwortlich zeichnet. Lichtkegel von oben, Lichtstraßen und -quadrate auf dem Boden bestimmen dieses 20-Minuten-Stück. Zehn Tänzerinnen und zehn Tänzer stellen dieses Werk mit der „Percossa“-Musik von Niels van Hoorn und Janwillem van der Poll vor, die von Schlagzeug und Pauke dominiert wird.

Nichts dem Zufall überlassen

Itzik Galili versteht es, seine Tanzideen und die Bewegungsabläufe der Ausführenden, bei hohem Tempo und starker Konzentration, zu gliedern, das Kollektiv zu formen und nichts dem Zufall zu überlassen. Und so erfüllt „Hikarizatto“, einst in der Reihe „Tanzansichten“ vorgestellt, auch heute noch den mit diesem Titel verbundenen Anspruch, aber auch den neuen: „Atem-Beraubend“.

Zum ersten Mal vom Stuttgarter Ballett gezeigt, wird das ungefähr gleich lange Werk „Out of breath“, das 2002 vom Nederlands Dans Theater II uraufgeführt wurde, ein Jahr bevor der heute 52-jährige, inzwischen als freier Choreograf tätige Schwede Johan Inger die künstlerische Leitung des Cullberg Ballet übernahm. Die Musik für seine „Außer Atem“-Schöpfung lieferten ihm Jacob Ter Veldhuis und Félix Lajkó. Gespielt werden sämtliche Kompositionen an diesem Abend live vom Staatsorchester Stuttgart unter der Leitung von James Tuggle.

In diesem Werk sind es drei Tänzerinnen – Agnes Su, Elisa Badenes, Hyo-Jung Kang – und drei Tänzer – Jason Reilly, Shaked Heller und Louis Stiens –, die Frauen in kurzen Röcken, mit weißem Rüschensaum, die Herren in schwarzen, halblangen Röcken, die vor, auf und mit einer sich drehenden, gebogenen Betonwand den Intentionen des Choreografen Ausdruck verleihen.

Inspiriert zu dieser Arbeit hat Johan Inger die Geburt seines ersten Kindes, die er als kompliziert und dramatisch sah – „und plötzlich war ich damit konfrontiert, dass die Grenze zwischen Leben und Tod unglaublich fragil ist“. Diese Erkenntnis setzt Johan Inger mit den Mitteln des Tanzes in „Out of breath“ um. Dabei geht auch schon einmal das Licht aus oder der Ton verstummt – und doch wird weiter gerungen und getanzt. Bei allem Ernst kommen aber auch lustige, fast clowneske Elemente nicht zu kurz.

Zwei Komponenten

„Kaash“ nennt der 44-jährige, in London geborene Akram Khan sein, ebenfalls rund 20 Minuten dauerndes Werk zur Musik von Nitin Sawhney, die in einer Live-Version für fünf Schlagzeuger von Thomas Höfs und Kurt Holzkämper zu hören ist. Er hat vom traditionell indischen Tanz seiner bangladeschischen Vorfahren den Weg zum zeitgenössischen Tanz gefunden. Und diese zwei Komponenten bestimmen auch „Kaash“, vorgestellt von fünf Tänzerinnen in Schwarz und acht Tänzern mit nackten Oberkörpern und schwarzen Röcken. Inspiriert haben Akram Khan zu diesem 2002 für seine eigene Compagnie kreierten Werk „elementare Themen: Zyklus vom Leben und Tod, gesehen durch die Brille von indischer Mythologie und Quantenphysik“.

Dabei steht in diesem Fall der gesamte Körper als Ausrucksmittel zur Verfügung. Immer wieder werden die Tänzerinnen und Tänzer von einem im Hintergrund platzierten sogegannten schwarzen Loch angezogen. Der Rhythmus spielt eine entscheidende Rolle bei der Darbietung, in der man zuweilen Beschwörungstänze zu erkennen glaubt.

Nicht unwesentlich zum Erfolg dieser drei Ballette tragen die Musiker im Orchestergraben

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019