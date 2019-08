Atmosphärisch dichte Miniaturen geschaffen

Dem romantischen Kunstlied eine ganz neue Gestalt geben: Wolf Wiechert und Alexander Wolf gehen mit ihren Miniaturen neue Wege. Wohl wissend, dass sie eine musikalische Nische mit Leben erfüllen. Vor kurzem ist die CD mit Gedichten des Wertheimers Wiechert, vertont von Wolf, auf den Markt gekommen und auf ein positives Echo gestoßen. „Besser du redest nicht weiter darüber“ lautet der Titel, über den die beiden doch sehr gerne sprechen.

Moderne Romantik: Für den Wertheimer Dichter Wolf Wiechert und den Marktheidenfelder Komponisten Alexander Wolf kein Widerspruch. „Die Romantik hat auch in heutiger Zeit ihre Berechtigung. Sie verkörpert die Sehnsucht nach einem Lebensgefühl“, sagt Wolf. Daran wollen die beiden bei ihren modernen Kunstliedern anknüpfen, die nun auf CD erschienen sind. Sehnsucht nicht als Rückgriff auf Vergangenes, sondern als Blick ins 21. Jahrhundert.

„Wir schätzen Robert Schumann und Franz Schubert sehr“, betont Wiechert. Die Meister des romantischen Kunstlieds haben diese Gattung im 19. Jahrhundert geprägt und seitdem ganze Generationen von Sängerinnen und Sängern, die sich dem Liedgesang verschrieben haben. Die 30 Miniaturen, kurze Lieder mit Klavierbegleitung, von Wiechert und Wolf sind allerdings anders. Zeitgemäßer und auch provokativer, wünschen sich die beiden.

Vertont wurden fünf Gedichtzyklen über die Liebe und die Harmonie, über Sterne, Blumen und den Augenblick. Gerade die Liebe sei für Dichter und Musiker ein schier unerschöpfliches Thema. Und auch die Harmonie rücken die beiden in ein besonderes Licht – zum einen die Harmonien der Musik, zum anderen auch als zwischenmenschliche Beziehung. Das wollen sie in Wort und Gesang ausdrücken.

Neue Dimension der Gedichte

Musik transportiert Emotionen. Für Wiechert erhalten die Gedichte durch die Vertonung eine neue Dimension, die Töne erweitern die Sprachgewalt. „Bei manchen Liedern habe ich nur gedacht: Der Text kann nicht von mir sein“, sagt mit einem Augenzwinkern der Übersetzer des mittelalterlichen Parzival in eine moderne Fassung. Die Suggestivkraft der Sprache findet sich auch in Wiecherts Gedichten wieder. Der Träger des baden-württembergischen Lyrikpreises will keine bloße Wiedergabe des Gesehenen, sondern eine neue Realität schaffen – gefangen im poetischen Strom. Alexander Wolf, studierter Kirchenmusiker aus Marktheidenfeld, hat in den verschiedenen Bänden von Wiechert die Gedichte mit der größten Sprachgewalt herausgesucht.

Seine Musik will die Worte kongenial ergänzen, verbindet musikalische Traditionen mit einem eigenen Kompositionsstil. Somit findet man in der Musik eine gewisse Vertrautheit, die doch immer wieder Neues mit sich bringt. „Wir wollen einen neuen Weg aufzeigen mit einer zeitgenössischen Tonsprache, gleichzeitig aber auch einprägsame Lieder schaffen“, sagt der 50-Jährige. Dazwischen lässt Wolf, der am Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sein Abitur machte, auch Motive alter Meister als Reminiszenz anklingen: Sequenzen aus einem Klarinettenkonzert von Mozarts, aus Beethovens 9. Symphonie oder auch einem Cello-Konzert von Luigi Boccherini schwingen mit.

Und noch eine Besonderheit prägt die Einspielung. Sie vereint alle fünf gesanglichen Stimmlagen, von Sopran (Maria Bernius) und Alt (Renate Kaschmieder) über Tenor (Maximilian Argmann) und Bariton (Uwe Schenker-Primus) bis zum Bass (Mathis Koch). Auch wenn sich manches Lied in große Höhen schwingt, habe er im Sopran die Stimmlage nicht ausgereizt. Beim Bass mit extremen Tiefen schon eher, gesteht Wolf. „Der Reiz für den Zuhörer ergibt sich aus dem bewussten Vergleich der unterschiedlichen Stimmlagen.“ Und bei drei „Liedern ohne Worte“ darf Pianist Sergey Korolev sich als Solist vorstellen.

Von der Kritik hoch gelobt

Die Kritik feiert die CD-Einspielung als gelungen. Damit werde das Kunstlied für das 21. Jahrhundert fit gemacht, findet der NDR-Kulturkritiker Philipp Cavert. Dass ihr Erstling mit solcher Euphorie einschlägt, hätten beide nicht gedacht. Beim Publikum seien die Liederabende mit einigen Gedichtvertonungen bisher gut angekommen. Dass nun auch die Fachwelt so positiv darauf reagiert, freut das Duo umso mehr. Seit vielen Jahren arbeiten die beiden zusammen, haben den musikalisch-literarischen Salon in Homburg ins Leben gerufen. „Wir haben einen gewissen Anspruch an die Kunst. Und auf dem Level wollten wir auch bei der CD bleiben“, sagt Wolf.

Haben die beiden ein Lieblingslied? Bei dieser Frage sind sich die „Wölfe“ einig: Das Lied „Blutprobe“ fällt für sie aus dem Rahmen – durch den warmen Ausdruck von Altistin Renate Kaschmieder und dem sehr kurzen Text. Für Wiechert gewinnt der Titel seines Gedichtbands damit eine ganz neue Qualität.

Hinter dem CD-Titel „Besser du redest nicht weiter darüber“ verbirgt sich übrigens der Beginn des vertonten Gedichts: eine „Liebeserklärung“ der besonderen Art.

Autor und Komponist präsentieren zusammen mit den Interpreten und Sergey Koroley am Klavier am 17. Mai 2020 im Josephsaal von Kloster Bronnbach ihre Miniaturen. Damit wird das Programm der „Bronnbacher Kultouren“ eröffnet. Zusätzlich wird noch ein kammermusikalisches Werk von Alexander Wolf erklingen. Bereits am 7. Dezember wird der Zyklus „Harmonie“ uraufgeführt – um 17 Uhr im Wertheimer Atelier Schwab.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019