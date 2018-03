Atmosphärische Reise in die Dolomiten

Anzeige

„Unter Freunden zu sein, das ist fast wie daheim“ – mit dieser Zeile aus dem Mitklatsch-Auftakt „Immer wieder Spatzen-Fieber“ geben die Kastelruther Spatzen das Motto des Abends vor: Es sind zweieinhalb Stunden unter Gleichgesinnten, fast eine Art Familienfest, das da im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens stattfindet. Rund 1300 Besucher singen kräftig mit, schunkeln, schwenken Südtirol-Fähnchen und lassen auch ihren Tränen freien Lauf, denn die siebenköpfige Band versteht es, in ihren Texten die Höhen und Tiefen des Lebens zu thematisieren – und damit die Herzen ihrer Fans zu berühren.

Erholter Frontmann Rier dabei

Endlich wieder steht Frontmann Norbert Rier an der Spitze seiner Kollegen Rüdiger Hemmelmann, Karl Heufler, Kurt Dasser, Valentin Silbernagl, Walter Mauroner und Albin Gross. Nach seiner gut überstandenen Operation am Herzen und einer Reha tritt Rier seit gut einem Monat wieder auf und bedankt sich auch bei seinen Fans hier in der Region für die zahlreichen Genesungswünsche, die ihm zugeschickt worden seien.

Zahlreiche Fan-Clubs haben sich an diesem Abend im Rosengarten eingefunden, zum Beispiel der Verein „Herzschlag“, der mit 35 Mitgliedern aus Heiligkreuzsteinach angereist ist. Sie alle genießen diese musikalische Reise in die Berge – begleitet von einer Video-Show im Hintergrund – und diesen Kurz-Urlaub in der Natur. Selbige verleiht auch dem neuen Album und der aktuellen Tournee den Titel „Die Tränen der Dolomiten“.