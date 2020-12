Attraktiver Koloss aus Stahl und Beton

Dass ein nüchterner, größtenteils grauer Zweckbau zu einer Touristenattraktion wird, kommt höchst selten vor. Nun gut, bei spektakulären Brückenkonstruktionen ist das etwa der Fall. Das Mannheimer Bauwerk, nach dem in der heutigen Rätselfolge gefragt wird, erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit bei Einheimischen wie auch Touristen. Und das, obwohl es in der Hauptsache aus Unmengen Stahl und Beton besteht. Gemeinhin nicht gerade die Stoffe, aus denen Sehenswürdigkeiten gemacht sind.

Erbaut wurde das Gebäude zwischen 1973 und 1975. Damals waren solche Großprojekte noch innerhalb von zwei Jahren realisierbar. Die Frist war vorgegeben, weil es bis zur Bundesgartenschau 1975 fertiggestellt sein sollte. Niemand hätte sich in jener Zeit vorstellen können, dass im 21. Jahrhundert der Bau eines Flughafens wie der in Berlin geschlagene 16 Jahre dauern würde.

Dabei waren schon allein die Gründungsarbeiten in Mannheim äußerst umfangreich: Die Fundamentplatte war drei Meter dick. Und um das gesamte Bauwerk zu verankern, mussten 64 Beton-Rammpfähle bis zu elf Meter tief ins Erdreich getrieben werden. Die aufwendigen statischen Planungen des renommierten Stuttgarter Ingenieurbüros Leonhardt, Andrä & Partner waren exzellent.

Nachdem diese Arbeiten geleistet worden waren, konnte die Grundsteinlegung am 10. April 1973 erfolgen. Um den fristgerechten Fortgang des Aufbaus voranzutreiben, waren insgesamt rund 70 Arbeiter in drei Schichten nötig. Sie machten offensichtlich einen guten Job, denn bereits am 5. Juni 1974 konnte Richtfest gefeiert werden.

Auch danach lief alles wie am Schnürchen. Die Einweihung des Bauwerks, das im Mittelpunkt der heutigen Rätselfolge steht, ging am 27. März 1975 über die Bühne. Im Zuge der Bundesgartenschau pilgerten Besucher dann scharenweise zu dem Stahl-und-Beton-Koloss.

Das moderne Architektur-Denkmal hat auch 45 Jahre nach seiner Errichtung nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es ein Restaurant beherbergt, das nicht nur für die Qualität seiner Küche bekannt ist, sondern ein weithin einzigartiges Ambiente besitzt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020