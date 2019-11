Auch alle Vororte sind wichtig

Ob Landwirtschaft in Sandhofen, Hausbau in der Gartenstadt, Kerwe in Käfertal oder Kleingärtner in Neckarau sowie der Hafen in Rheinau – das Marchivum ist auch für Aufnahmen aus den Vororten dankbar. Schließlich heißt es, Mannheim sei eine „Stadt der Vororte“ – und das Leben dort ist nur wenig in bewegten Bildern dokumentiert, dem Marchivum aber sehr wichtig.

Unter dem Motto „Filmschätze retten“ unterstützt diese Zeitung die Aktion vom Marchivum, weitere Aufnahmen – alte Super-8-Filme oder alle anderen Formate ebenso wie Videos – für die Digitalisierung für Mannheims Archiv zu erhalten. Daher werden jeweils am ersten Donnerstag im Monat, der ein Werktag ist, an dieser Stelle alte Aufnahmen vorgestellt – um damit den Aufruf zu unterstützen, dass mehr private Filmschätze dem „Gedächtnis der Stadt“ zur Verfügung gestellt werden. Alle angebotenen Filme sollen, sofern sie als archivwürdig angesehen werden, von den Marchivum-Experten digitalisiert werden. Der Stifter erhält eine kostenfreie digitale Kopie seines Films. pwr

