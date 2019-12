Auch das zweite Menü wohlschmeckend garniert

Vor zwei Jahren fand das Ensemble zusammen, sozusagen in der Nachfolge der legendären „Hegelmaiers“, eines Kabaretts, das den Namen des

früheren Heilbronner Oberbürgermeisters Paul Hegelmaier wieder ins

Gespräch brachte, der sich 1904 beim Ausscheiden aus dem Amt der „Stadt der Krämerseelen“ mit dem sogenannten „Schwäbischen Gruß“ empfohlen hatte. Jetzt serviert das sich „Heilbronner Leibgerücht“ nennende Sextett sein zweites Menü im Kulturkeller, das auch diesmal wieder schmeckt.

Wohl stehen Heilbronner Themen im Vordergrund, doch die Kabarettisten blicken auch über den Tellerrand hinaus und würzen das Dargebotene mit Ingredienzien aus der Landes- und Bundespolitik. So machen sie einen Ausflug ins nahe Untergruppenbach und ins ferne Bad Kreuznach und stellen anhand der Karrieren von Friedlinde Gurr-Hirsch und Julia Klöckner fest, dass Weinkönigin zu sein, die beste Voraussetzung ist, entweder Staatssekretärin im Landesministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz oder Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft zu werden.

Sie stellen sich aber auch die Frage, was den Heilbronner Thomas Strobl wohl bewogen hat, ins zweite Glied zurückzutreten und Susanne Eisenmann, der „Eisernen Lady in Schwaben“, das Feld zu überlassen. Vielleicht weil es heißt: „Die Partei hat immer recht“? Doch auch die Bundestagsabgeordneten der AfD, die Heilbronnerin Franziska („Sissi“) Gminder und der dem sogenannten „völkischen Flügel“ zugerechnete Marc Jongen, der im benachbarten Wahlkreis Neckar-Zaber kandidierte, bekommen ihr Fett ab. „Das ist ein Kreuz mit der AfD, macht einen Haken dran“, heißt es da.

Als „heißester Hotspot Baden-Württembergs“ wird Heilbronn apostrophiert. Das „Streichkonzert“ in der Musikschule wird angesprochen – und in diesem Zusammenhang auch: „Kinder im Flüchtlingsheim üben schon die ersten Anschläge“.

„Heilbronn mus man wollen“

Der Heilbronner Hauptbahnhof und der fehlende ICE sind ebenso ein Thema wie die Feststellung: „Ein ausgefallener Zug ist keine Verspätung“! Fazit: „Es läuft einiges schief“ und der Blick in die Zukunft: „Wir sollten raus dem Mief“. Ein Sprachkurs für Neu-Heilbronner wird angeboten – Motto: „Berlin kann jeder, Heilbronn muss man wollen“. Also, wie verhält es sich mit den Ständen? Früher gab es den der Wengerter – und heute? Da gibt es „den Mittelstand, den Leerstand und im Rathaus den Unverstand“. Die Bundesgartenschau (Buga) wird angesprochen, und das Buga-Männchen steht sogar auf der Bühne. Die „experimenta“, das „Science-Center der Region Heilbronn-Franken“, ist einer kritischen Betrachtung wert.

Und da agieren und agitieren sie denn im Heilbronner Kulturkeller:

Elisabeth Beker, die sich in erster Linie als Chansonette profiliert, „In der Innenstadt mittags um eins, abends um zehn“ (ein treffliches Kontrastprogramm), und die bei aller Kritik an den Zuständen, wie sie

nun einmal sind, nicht nur bei Stimme ist, sondern auch ein Herz für ihre Heimatstadt zeigt, Hanne Jacobi, die „Exil-Bayerin“ mit unüberhörbarer Diktion und „Beute-Heilbronnerin“, die sich in der „Hexenküche der deutschen Sprache“ zurechtfindet und griechische, römische arabische, italienische sowie hebräische Anleihen aufspürt, Corinna Löckle-Götz, die als Taxifahrerin Conny von Erlebnissen mit ihren Fahrgästen erzählt, über Irrfahrten auf dem Krankenhaus-Gelände berichtet und die Hundesteuersätze in Heilbronn und den umliegenden Orten vergleicht, Hans-Georg Bickel, der sich, zusammen mit Michael Hink, nicht nur dem Handel und Wandel in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt annimmt, vielmehr legen beide auch die Finger in andere offene Wunden im Getriebe des Lebens in der Stadt.

Weil zum Kabarett aber auch in der Regel Musik gehört, gibt es da den „Mann am Klavier“ und der heißt beim „Heilbronner Leibgerücht“, das Frank Lienert-Mondanelli als Regisseur anrichtet, Jörg Linke, der das Ganze, in dem auch (politische) Phrasendrescher, die nur heiße Luft produzieren, entlarvt werden, wohlschmeckend garniert und musikalisch illustriert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019