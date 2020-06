Auch kleine Lichtspielhäuser wagen den Neustart

Von Jessica Blödorn

Nun ist es klar: Das Sommerkino des Cinema Quadrat in Mannheim beginnt am Freitag, 19. Juni. Die Mitarbeiter richten nun die Außenterrasse nach Absprache mit Vermieter, Mietern und Technik im neuen Gebäude in K1 her: „Wir mussten testen, wie wir die Lautstärke regeln, um Nachbarn nicht zu stören“, sagt Harald Mühlbeyer vom Cinema Quadrat.

Zunächst sei geplant, nur Freitag und Samstag zu spielen. Sollte das Open Air Kino jedoch gut bei Besuchern ankommen, wäre es möglich, ab Juli den Donnerstag dazu zu nehmen. Weil nicht durchgehend gespielt und das Programm in der Regel zweiwöchentlich geplant werde, sei das Kino besonders flexibel. „Wir würden einen Film dann zwei Mal in der Woche spielen und könnten zum Beispiel am Donnerstag noch einen anderen Film zeigen.“

Auch im Falle von Regen helfe die Vorgehensweise: „Wir zeigen die geplanten Filme dann einfach zwei Wochen später“, erklärt der Mitarbeiter. Für das Sommerkino sind keine Events vorgesehen, wie es am alten Ort üblich war; es wird ein Programm wie unter normalen Umständen gespielt - mit den Ausnahmen, dass es nicht innen stattfindet und die übliche Spielpause im August nicht gemacht wird, das Sommerkino also durchgehend geöffnet bleibt. Zum Auftakt wird der vietnamesische Film „May, die dritte Frau“ gezeigt.

Odeon und Atlantis mit Testphase

Obwohl sich die regionalen Programmkinos, die keine Sommerterrasse haben, darauf geeinigt hatten, nach Empfehlung der AG Kino erst Anfang Juli die Filmprojektoren wieder anzuschmeißen, wagt Erdmann Lange mit den Mannheimer Kinos Odeon und Atlantis einen Vorstart. Von 25. bis 28. Juni möchte er erste Gäste empfangen und an dem Wochenende testen, ob die Bedingungen und Abläufe auch für das Personal so umgesetzt werden können, wie er sie geplant hat. Danach bliebe den Kinos noch eine Woche, um nachzurüsten, umzuplanen und anzupassen. Das Hauptprobleme bleibe jedoch die Saalkapazität. Aus üblichen 250 Sitzen werden bei Einzelbuchungen nun 48 Plätze. „Ein rentabler Betrieb ist also nicht möglich“, sagt Lange. „Geld verdienen werden die Kinos noch nicht.“

Gespielt werde dennoch in allen Sälen und es werden nicht nur neue Filme gezeigt, sondern auch jene, die bereits vor dem Lockdown liefen. Am 25. Juni zeigt Lange erstmals „Monos - Zwischen Himmel und Hölle“, ein Kriegsthriller, der in Südamerika spielt. Der richtige Neustart liege nach wie vor auf dem 2. Juli. Danach öffne das Kino regelmäßig jeden Tag. „Ab Juli werden neue Filme auf den Markt kommen, so dass wir dann auch wieder in den gewohnten Rhythmus reinkommen“, sagt Lange. So sei für den Eröffnungstag etwa das Liebesdrama „Undine“ des neuen Mannheimer Schiller-Preisträgers Christian Petzold geplant.

Auch Inge Maurer-Klesel, Geschäftsführerin der Heidelberger Kinos Gloria, Gloriette und Die Kamera, plant, mit „Undine“ einzusteigen. Da die Vorgaben für Kinos mit dem 29. Mai erst relativ spät vom Land veröffentlicht wurden, sei die Zeit, diese in allen drei Kinos rechtzeitig umzusetzen und sich danach gerichtete Konzepte zu überlegen, recht knapp, sagt Maurer-Klesel. „Ich bin skeptisch - zumindest für den Sommer.“ Daher starte sie womöglich nur mit zwei Kinos, um sich die Entwicklung erst mal anzuschauen.

Viele Verleiher haben ihre Filme auf Herbst oder Winter verlegt, weshalb das Programm im Sommer eher mau aussehen könnte. „Wenn bald die große Hitze kommt und wir keine gescheiten Filme spielen können...“, sagt sie. Die Betriebe bräuchten jetzt gute Filme, damit viele sagen, dass sie dafür in die Kinos gingen. „Wir haben in Heidelberg ein sehr treues und liebes Publikum, das uns toll über die vergangenen Wochen geholfen hat.“

Bis es so weit ist, bietet Maurer-Klesel ein Überbrückungsprogramm an: In der Reihe „Psychoanalyse und Film“ werden zum 17. Juni an angemeldete Zuschauer DVDs mit dem Film „Die Wand“ gesendet. Anschließend analysiert die Leiterin der Reihe, Edeltraud Tilch-Bauschke, im Live-Stream den Film und beantwortet Fragen der Zuschauer. „Es war ihre Idee, die Zuschauer von Zuhause aus mitmachen zu lassen“, erklärt Maurer-Klesel im Gespräch mit dieser Redaktion.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020