Auch Technik Museen in Sinsheim und Speyer öffnen wieder

Mannheim.Nachdem sich am Donnerstag, 30. April, Bund und Länder auf Lockerungen in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens geeinigt haben, haben Kunsthalle und Technoseum in Mannheim sowie die Technikmuseen Sinsheim Speyer ihre Termine zur Wiedereröffnung bekannt gegeben.

Kunsthalle Mannheim

Die Kunsthalle Mannheim öffnet am Freitag, 8. Mai, unter Schutzauflagen Teile ihres Ausstellungsbetriebs. Zunächst wird das Erdgeschoss des Neubaus mit der Sonderausstellung „Walker Evans Revisited“ eröffnet, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Die Ausstellung startete im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie nur wenige Tage vor der Schließung wegen der Corona-Pandemie.

Weitere Bereiche des Neubaus sowie der Jugendstilbau sollen in den kommenden Wochen folgen, denn "die Begegnung mit dem Original ist durch nichts zu ersetzen", so Direktor Johan Holten. Dennoch wird die Kunsthalle auch weiterhin digitale Alternativen zum Museumsbesuch anbieten.

Über die Auflagen zum Schutz der Besucher informiert die Kunsthalle im Vorfeld auf ihrer Homepage. Unter anderem werden alle Gäste gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Technoseum

Auch das Technoseum öffnet ab Montag, 11. Mai, wieder für Besucher. Das teilte das Museum am Freitag, 1. Mai, mit. Das Team habe sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Wiedereröffnung vorbereitet, sagt der Direktor des Technoseums, Professor Hartwig Lüdtke. Unter anderem wurden „Wegeführungen konzipiert, Hygienemaßnahmen festgelegt und Regeln für einen unterhaltsamen und gleichzeitig sicheren Museumsbesuch erarbeitet“.

Alle Informationen rund um die Wiedereröffnung werden im Laufe der nächsten Woche auf der Website des Technoseums abrufbar sein.

Technik Museen in Sinsheim und Speyer

Nach fast zweimonatiger Schließung dürfen auch die Technik Museen in Sinsheim und Speyer im Mai wieder öffnen. Das Technik Museum Sinsheim öffnet pünktlich zu seinem 39. Geburtstag am 6. Mai 2020 und das Haus in Speyer folgt am 11. Mai. Das teilte die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung mit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Technik Museen.