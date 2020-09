Auch Wände können Nähe schaffen

Tanzt und choreographiert: Veronika Kornova-Cardizzaro. © Günter Krämmer

Geradezu kreatürlich gleitet sie aus dem Dunkel, die Extremitäten in ruckartig verzerrte Bewegung gesetzt, den Körper ins Irreale verdreht, und mit ihm scheint zugleich auch die Realität des Bühnenraums in einem Spiralwirbel verzehrt zu werden: Es ist eine Performance von bizarrer ästhetischer Eleganz und Blick-bindender Suggestivkraft, die Tänzerin Joelina Rietsche und Choreograph Mike Planz in „Uzumaki“ präsentieren. Die Choreographie, die den gleichnamigen japanischen Horrorfilm belehnt, ist Teil von „A Boxful of Dancers“, ein Tanzabend, mit dem das Theater Felina-Areal seine neue Spielzeit eröffnet – ein Abend, der sich ein bisschen wie das Aufatmen nach einem langen Tauchgang anfühlt.

„A Boxful of Dancers“, ein Kasten voller Tänzer: Der Titel bezieht sich auf den veränderten Bühnenraum, der dieses Format in Zeiten der Corona-Abstandsregeln überhaupt erst ermöglicht: Die Zuschauer sind hierbei von einer Plexiglaskonstruktion von der Bühnenfläche abgeschirmt und durch Zwischenwände in einzelne Logen eingeteilt.

Tanz im Glaskasten

Die elf eigens entwickelten Solo-Stücke von Tänzern und Choreographen aus der Region sind mithin aus erfreulich geringer Distanz bei der Premiere zu erleben, die durch zwei (Lüftungs-)Pausen in drei Teile gegliedert wird. Dabei haben sich Kooperationen und personelle Verschränkungen unter den 15 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ergeben: Mike Planz etwa hat auch „Manman“ choreographiert und tanzt selbst in „Maze“, das von wiederum von Cedric Bauer konzeptioniert wurde. Oder Veronika Kornova-Cardizzaro, die „cont_ _l, sp_ _e, ti_ _“ inszeniert und in Aki Katos „Veronika“ tanzt; auch Crystal Schüttler agiert in Personalunion auf („7:36“) und hinter der Bühne („Lock Down-Night Out“ mit Rebecca Häusler).

Sehenswert sind alle Stücke, hervor stechen unter anderem „cont_ _l, sp_ _e, ti_ _“, in dem Amelia Eisen Bewegung und Musik (Davidson Jaconello) in ein feines Zusammenspiel bringt, „Lock Down-Night Out“, in dem Rebecca Häusler gleichsam zur sensiblen Skulpteurin ihres Körper-Ichs zu werden scheint, und das treibend-intensive „Manman“ mit Tänzerin Saraï Patisson. Glänzend ist auch „Hold it“ in dem Michael Bronczkowski Kraft, Gefühl und fließende Form in dynamischen Einklang bringt. mav

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020