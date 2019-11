Auf das Äußere reduziert

Groß war die Aufregung als 1995 „Showgirls“ anlief. Der Niederländer Paul Verhoeven, damals ob seines skandalträchtigen Thrillers „Basic Instinct“ (1992) der angesagte Mann in Hollywood, erzählte von einem naiven Mädchen aus der Provinz, das in Las Vegas eine steile Revue-Karriere macht. Eine prototypische Showbiz-Geschichte – Blut, Schweiß, Tränen und blanke Busen. Die Sin-City-Nabelschau wurde von der Kritik weitgehend vernichtet, die Herstellungskosten im Kino nicht eingespielt. Ein Erfolg wurde sie dennoch, dank der weltweiten DVD-Verkäufe – und unter Fans gilt das Werk längst als Kult.

Verhoeven, bekannt als Meister der Provokation, hat später eingeräumt, dass er das Drehbuch von Joe Eszterhas für „nicht wirklich stark“ gehalten hatte und es ihm gar nicht um die Story gegangen war. Ihn hätten vielmehr die Farben, die Inszenierung und die Bewegungen der titelgebenden Damen interessiert. Primär unter diesen Gesichtspunkten sollte man sich auch „Hustlers“ ansehen, wobei Regisseurin Lorene Scafaria („Mit besten Absichten“) die Vehemenz und Dringlichkeit fehlt, mit der ihr regelmäßig der Gewaltverherrlichung und Pornografie geziehene Kollege – siehe zuletzt dessen „Elle“ – seine Stoffe anpackt.

Eine wahre Begebenheit rekapituliert sie nach eigenem Drehbuch. Als Vorlage diente der 2015 im New York Magazine erschienene gleichnamige Artikel von Jessica Pressler, die sich auf der Leinwand in Person von Julia Stiles (Jason Bourne) die Geschehnisse ins Bandgerät diktieren lässt. In den heißesten Stripclub von New York geht’s.

Klassischer B-Movie-Stoff

Die Anzugträger der Wall Street – von den gelenkigen Protagonistinnen in drei Bonitätskategorien eingeteilt – wollen Ramonas (Jennifer Lopez) Darbietung sehen. Sie ist der Star der Szene, sie kennt jede Pose, jeden Trick – und vor allem weiß sie, wie man Gästen die „Dead Presidents“ aus der Tasche zieht. Die Stiefel kann sie sich tagtäglich neu mit Geldscheinen polstern. Ein Traum. Bis es 2008 zum Finanzcrash kommt. Über Nacht leert sich der einstige Hot Spot. Die Einnahmen versiegen.

Da haben die Girls die Gesetze des Markts längst begriffen. Sie denken nicht daran, sich ihr lukratives Geschäft von gierigen Bankern vermiesen zu lassen. Sie werden selbst aktiv, erweitern ihre Crew um ein paar flexible Helferinnen, gehen strategisch vor. Ehemalige Kunden werden direkt kontaktiert, ins Hotelzimmer gelotst, unter Drogen und Alkohol gesetzt. Bald darauf haben sie schon Zugriff auf die Kreditkarten der vergnügungssüchtigen Freier …

Ein klassischer B-Movie-Stoff: Sex & Crime. Einschlägige Handwerker wie Roger Corman oder Russ Meyer hätten ihre Freude daran gehabt. Ihn schnell und schmutzig umgesetzt. Rau, mit Ecken und Kanten, ohne unnötige tiefenpsychologische Exkurse.

Figuren bleiben schemenhaft

Doch diese Art Film wird heute nicht mehr gemacht. Glitter und Glamour sind gefragt, aufwändige Schauwerte – und diesbezüglich ist Ms Lopez, von bösen Zeitgenossen gerne als „singendes Hinterteil“ bezeichnet, der große Trumpf. Viel straffes Fleisch zeigt sie, verwegen knappe Outfits und noch verwegenere Verrenkungen. Einen bonbonbunten, hedonistischen Overkill bekommt man geboten, jede Menge Mädels, die nonstop mit Po und Brüsten wackeln – darunter die angesagte, wuchtige Rapperin Lizzo.

Es geht ausschließlich um Äußerlichkeiten, keiner der Figuren kommt man wirklich nahe. Sie herzen sich, küssen sich, beschenken sich reichlich, bleiben dabei auf ihr Aussehen reduzierte, markensüchtige Sexarbeiterinnen, die man aus den einschlägigen „Dokumentationen“ des heimischen Unterschichtenfernsehens bestens kennt. Sprich: fleischgewordene Klischees.

Auch was den Reiz eines Stripschuppens ausmacht, erschließt sich nicht. Man mag Ohren und Augen nicht trauen in Zeiten von #MeToo, bei einer Produktion, die eine Frau verantwortet hat.



