Auf der Bühne bis der letzte Vorhang fällt

Anzeige

Sie gilt als die letzte große Diva der Opernwelt: Montserrat Caballé. Die Sopranistin hat viel Charisma – am 12. April wird sie 85 Jahre alt. Von Gesundheits- und anderen Problemen genährte Gerüchte, sie werde ihre Karriere endgültig beenden, dementiert die Spanierin aus Katalonien immer wieder. „Ich habe vor, auf der Bühne zu sterben“, sagte sie vor wenigen Jahren in einem ihrer selten gewordenen Interviews der spanischen Zeitung „El País“. Nach einem Sturz vor einigen Jahren kann die zweifache Mutter und Großmutter kaum noch gehen und ist meistens auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie tritt nur noch sitzend auf. Ihre Stimme ist auch nicht mehr die alte.

Auftritt mit ihrer Tochter

Ihre Geburtstagskerzen wird Caballé nächste Woche dennoch auf einer Dienstreise auspusten: An ihrem Ehrentag wird sie zunächst mit einem Galadinner in Kiew geehrt, zwei Tage später, am nächsten Samstag, wird sie zusammen mit Tochter Montserrat Martí in der ukrainischen Hauptstadt auftreten.

Caballé wird international bewundert für ihre Vokaltechnik und ihre Interpretationen des Belcanto-Repertoires (Opern von Bellini, Donizetti und Rossini), auf das sie sich Anfang der 1960er Jahre spezialisierte. Zur Kritik, in der Oper herrsche ein zunehmender Schlankheitswahn, sagte Caballé jüngst: „Ich hatte das Glück, in einer Zeit zu singen, als man nicht zur Oper ging, um sich deine Figur anzuschauen.“