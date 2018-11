„Auf der Bühne fühle ich mich frei und geborgen“

Benjamin von Stuckrad-Barre in wenigen Zeilen vorzustellen ist ein schwieriges Unterfangen. Es gibt keine Kategorie, kein Schema. Wahrscheinlich auch nicht von ihm gewollt. Am Montag, 3. Dezember, gastiert er um 20 Uhr in der Würzburger Posthalle.

Herr von Stuckrad-Barre, wie würden Sie sich und Ihre Arbeit kurz beschreiben?

Benjamin von Stuckrad-Barre: Ich habe sehr kurze Haare und trage meistens weiße Jeans und ein blauweißes Oberteil. Ich bin gern an Orten, wo was los ist, und achte darauf, es mit lustigen Menschen zu tun zu haben. Aber ich bin auch gern allein und laufe stundenlang durch die Gegend, um die Welt und ihre Insassen zu bestaunen. Auf den Ohren habe ich riesige, extrem dummmachend aussehende Kopfhörer, aus denen laute Musik kommt, zu der ich gern lautstark mitsinge, was auf die Umgebung befremdlich wirken muss, da die ja nicht die meinem Singen zugrundeliegende Musik hört, sondern nur mein Gesinge. Aber das ist mir egal, allenfalls manchmal ein bisschen peinlich. Und so geht es dahin – ich laufe herum und schaue mir alles Mögliche an, ich beobachte und beschreibe Menschen, Orte, Anlässe, die mich interessieren, die ein Gefühl auslösen in mir – das kann Bewunderung sein, aber auch Ablehnung oder schlicht Unverständnis. Das ist mein Beruf: andere und auch mich selbst zu beobachten, zu belauschen, zu verstehen suchen. Ich suche eigentlich immer den Fehler, die Lüge, das Komische, die Bruchstelle – zuvörderst natürlich bei mir selbst.

Können Sie ein literarisch von Ihnen bislang unverwendetes Beispiel nennen?

Stuckrad-Barre: Gern, und zwar die sowohl von internationalen Massenmedien als auch von den Schleusenwärtern der Hoch- und Höchstkultur fälschlicherweise unterschätzte Hochzeit des beliebten Charakterdarstellers Jörn Schlönvoigt in diesem Sommer.

Die fand statt im Juli, an der Ostsee, im „Die weiße Stadt am Meer“ genannten Grand-Hotel Heiligendamm, das schon für den G8-Gipfel im Jahr 2007 gut genug gewesen war und also ganz und gar logisch den würdigen Rahmen bot für diese verscherbelte Romantiksimulation der Eheleute Schlönvoigt. Das hätte, wenn es nach mir ginge, stundenlang live auf CNN übertragen werden und am besten eigentlich direkt stattfinden müssen auf der Bühne des Wiener Burgtheaters: „Schlönvoigt – ein Gemetzel“. Doch nichts von alledem, es war auch nicht nur nicht erwünscht, das kulturell zu verwerten, ja man durfte als normaler Hotelgastpöbel, der eher zufällig und dann gezwungenermaßen Zeuge dieses Weihefestes des gespielten Gefühls und der pastellfarbenen Kitschbemühungen wurde, noch nicht mal fotografieren, weil eben die Rechte an der Hochzeitsberichterstattung exklusiv an eine Zeitschrift gegangen waren, die hatten wohl einfach mehr geboten als arte und „Theater heute“. Das ganze Hotel sah plötzlich aus wie eine überdimensionierte Hochzeitstorte und benahm sich auch so. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil einfach gar nichts stimmte und alles Klischee war und diese Art extremer Einfältigkeitszumutung darstellte, die mich stets in eine postapokalyptisch gute Laune versetzt.

Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt außer mir auch noch der fabelhafte Schweizer Schriftsteller Martin Suter in Heiligendamm zu Gast, so hatte ich jemanden, mit dem zusammen ich diesen Hochpunkt abendländischer Kultur in teilnehmender Beobachtung abfeiern konnte. Suter trägt tief in sich so eine gewisse entgrenzte Albernheit, die meines Erachtens ein verlässliches Indiz ist für hohe Intelligenz, und er hatte sich während der sogenannten feierlichen Zeremonie mit seinem Fotoapparat samt furchterregend wuchtigem Objektiv gut sichtbar an der Fensterbank seines Zimmers postiert. Er wollte unbedingt entdeckt werden, um alsdann heldenhaft den Mikrochip runterzuschlucken. Dazu kam es dann leider nicht. Aber immerhin hat Suters Tochter wohl, wenn ich mich recht entsinne, beobachtet, wie beim Kuchenanschneiden oder Ringtausch oder Luftballonsteigenlassen, das Brautkleid riss. Wir hatten einen herrlichen Tag.

Was bedeutet Schreiben für Sie? Hat es etwas Heilsames?

Stuckrad-Barre: Es ist mein Beruf, und es ist wunderbarerweise auch das, was ich am liebsten tue. Ich tue eigentlich wenig sonst – alles, wirklich alles dient irgendwann als Vorlage oder Abraumhalde für zu schreibenden Text, das ist das Schöne an diesem Beruf.

Und so kann das Schreiben auch Notwehr sein oder gar hin und wieder Sinnstiftung. Gar nicht zwangsläufig auch für andere, das wäre eitel und anmaßend, nein, tatsächlich erstmal nur für mich selbst: Denkend, notierend, aufmerksam durch die Welt und durch die Tage zu gehen, das beruhigt mich, ich weiß dann, wohin mit mir und der Zeit und all dem, was man so fühlt, auch dem, was man nicht begreift – einfach allem, das man so vor sich hindenkt.

Und ist das Schreiben selbst dann zwar notwendigerweise ein einsames Unterfangen, das den Autor von der Welt und von Freund Mitmensch isoliert, so gewährleistet es doch auch, dass man nicht vereinsamt, denn man muss, um richtig schreiben zu können, drumherum auch ganz viel zuhören und ganz viel sprechen, denn es geht beim Schreiben ja immer um Menschen und um soziale Praxis, um Zwischenmenschliches. Insofern: Ja, Schreiben ist heilsam, es bietet und fordert die Ausflucht ins Alleinsein, es gewährleistet und benötigt aber zugleich auch den engen Kontakt mit Menschen, mit der Welt.

Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?

Stuckrad-Barre: Mit der Musik ging alles los, die Musik war das Ticket hinaus aus der Enge der Kleinstadt und der Familie: zunächst Plattencover und Plakate betrachtend und sich aus der Wirklichkeit fort-, in diese andere, größer erscheinende Welt hinein denkend, träumend. Dann mit den Reisen zu Konzerten ausgreifender, realer, wirklich weg von zuhause, weg, weg, weg, raus in die Welt, zu den anderen und mit den Gleichgesinnten den Bands hinterher, deren aufs T-Shirt gedrucktem Tourplan folgend all die Städte und Station abklappernd – um so die Welt kennenzulernen und den eigenen kleinen Horizont massiv auszuweiten.

Und so formte sich früh das Ziel, da irgendwie mitzumachen, ich wollte hinein in die Musik, zu den Musikern, in dieses mir bis heute besser und schöner erscheinende Leben des fahrenden Volks. Bis heute sind die allermeisten meiner Freunde Musiker. Ohne Musik ist alles sinnlos, ohne Musik würde ich sofort ersticken.

Wie sieht Ihr Leben derzeit aus? Sind Sie zufrieden?

Stuckrad-Barre: Ich bin momentan auf Lesereise, jeden Tag in einer anderen Stadt, bin überall und nirgends – das ist mein Lieblingsmodus. Jeden Tag neue Leute, neue Orte, Hotels, Witze und Probleme. Herrlich. Mein kompletter Biorhythmus ist derzeit darauf ausgerichtet, abends um Punkt acht Uhr in wacher und heiterer Verfassung zu sein, und mir tut es sehr gut, so verbindlich zu wissen, wo ich wann und wie zu sein habe: abends auf der Bühne, möglichst wohlauf. Alles andere wird dem unterstellt. Der ganze Tag läuft zu auf diese zwei bis drei Stunden abends, das ist wahnsinnig angenehm. Tagsüber wird gereist, an einem Autobahnrasthof zeitungslesend Kaffee getrunken, später ins Hotel eingecheckt, ein neues Badezimmer erkundet, ein weiteres Bett probegelegen und bei all dem der Abend gedanklich vorbereitet. Weniges nur ist ja schlimmer als der Begriff und überhaupt die Idee „Freizeit“. Da kann viel zu viel schiefgehen.

Finden Sie es mutig, so zu leben, wie Sie es tun?

Stuckrad-Barre: Dazu kann ich einmal mehr meinen Sohn zitieren, dessen erstem komplexen Satz ich den Titel meines aktuellen Buchs verdanke: „Ich glaub, mir geht’s nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen“. Er war zwei Jahre alt, als er eines Nachmittags aus dem Nichts mir diese Weltenformel entgegenschleuderte. Ich war so begeistert, dass ich das erstens sofort als Buchtitel vorgemerkt habe – und zweitens seither für Harvard spare. Und dieser Sohn, der momentan am laufenden Band solche Hitsätze raushaut, der also hat vor kurzem eine Sentenz formuliert, die Ihre Frage nach dem Mut und eigentlich auch alles sonst beantwortet: „Wer schlau ist, hat auch Angst.“

Gibt es Werte oder ähnliches, die Ihnen wichtig sind, ihm mit auf den Weg zu geben?

Stuckrad-Barre: Nein. Ach, wäre das lustig, auf eine solche Frage nicht das handelsübliche Gewäsch auszubreiten, sondern einfach zu sagen: Nein, keine Werte, mir ist derlei vollkommen unwichtig. Ist natürlich Quatsch. Aber da droht doch herbe Kitschgefahr, also drehen wir es um: Ich finde viel interessanter – und auch das, merke ich just, hat eine üble Kindergottesdienstschlagseite, aber sei’s drum – die Werte, die mein Sohn mir vermittelt. Er ist anders als ich eisenharter Pragmatiker, ich bin absoluter Hysteriker, mein Sohn ist Mister Cool und beruhigt mich oft oder ruft mich anderweitig zur Ordnung. Auch ist er eher risikoscheu. Auf dem Spielplatz ist in der Regel er es, der mich warnt, statt umgekehrt: Pass auf, du kannst dich verletzen, komm mal runter da von der Sprungfederschildkröte. Bevor ich auf die Herbstlesereise ging, warnte er mich auf Basis kompromittierenden Videomaterials von meiner Frühjahrslesereise, mit Stagediving und ähnlichem: „Und lass dich nicht wieder in die Leute fallen, da kann immer was passieren!“

Begleiten Sie depressive Phasen bis heute? Und wissen Sie, wodurch Sie ausgelöst wurden/werden?

Stuckrad-Barre: Auch das zu ergründen, ist Teil des Schreibens. Man muss, um in Fußballerdeutsch zu sprechen, dahin gehen, wo es weh tut. Der Blues also ist ein treuer Wegbegleiter, und wenn es mal phasenweise richtig finster ist, was mitunter vorkommt, dann ist alles duster und an Schreiben nicht zu denken, weil der Generalbass dann ja die Selbstbezichtigung ist: Ich kann nichts, mir gelingt nichts, es ist alles sinnlos. Wenn aber dann das Morgenrot wieder aufflammt, und das tut es ja immer irgendwann, ist das Wesen von Tälern doch, dass es an ihren Rändern bergauf geht, dann also denkt man sich: Yippie, jetzt habe ich wieder was, über das nachzudenken sich lohnt und das aufzuschreiben sinnvoll ist.

Ihre Auftritte sehen etwas anders aus als in der Literaturszene üblich. Was erwartet die Besucher bei „Remix 3“ in Würzburg?

Stuckrad-Barre: Ich werde erzählen, improvisieren, auch singen – und möglicherweise sogar radikal die Form überreizen, indem ich etwas tue, das dem Format eines solchen Abends eigentlich nicht eingeschrieben ist, aber manchmal muss man es tun, muss mutig Neues ergründen, also wird es wohl zum Äußersten kommen: Ich werde aus meinen Büchern vorlesen. Ja, ich weiß, das haut jetzt ziemlich rein, so aber ist der Plan. Und auf der Bühne dann ist tatsächlich alles Material, ich kann dort auch Dinge formulieren, die ich in einem Gespräch gar nicht sagen könnte oder sagen wollen würde – auf der Bühne fühle ich mich frei und so wohl wie sonst nirgends, seltsamerweise auch geborgen. Auf der Bühne ist alles ganz einfach, es ist, wenn es gelingt, der schönste Zustand, den ich kenne, die Improvisation erzeugt neuen Text, es herrscht ein Austausch mit dem Publikum, man begegnet auch den eigenen Texten jeweils anders, abhängig von äußeren Bedingungen und inneren, von der Stimmung, der eigenen wie der des Publikums. Am besten sind eigentlich vermeintliche Fehler, die dann etwas Neues ergeben. ela

