Auf der "Kennste-Kennste-Allee"

Die Zeitungskritik nimmt Mario Barth gegen Ende des Programms schon mal vorweg: "War zwar voll und die Leute ham gelacht, aber trotzdem . . ." Da ist was dran. Denn in der Tat ist die Diskrepanz zwischen dem gigantischen Erfolg des Comedy-Weltrekordlers, der mit seinem neuen Programm "Männer sind schuld, sagen die Frauen" am Wochenende wieder mal 30 000 Zuschauer in die dreimal ausverkaufte

...