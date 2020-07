Auf der Sommerseite des Lebens

Feministinnen in der Pop-Szene: Weil die Haim-Schwestern Danielle (v.l.), Alana und Este noch immer die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der Kunst spüren, heißt ihr gerade erschienen drittes Album „Woman in Music Pt III.“ (Frauen in der Musik, Teil 3).

