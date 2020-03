Auf der Suche nach dem erstbesten Leben

Am Ende der Inszenierung ist er da. Leibhaftig. Schleicht um die verschlossene Wohnung, in der Jules und Catherine verzweifelt versuchen, ihn abzuweisen. Er – das ist Herr Nebel. Als ob Türen ihn am Eindringen hindern könnten, mahnt er, ehe die Bühne des Mannheimer Theaterhaus G 7 (TiG 7) in einer Nebelschwade verschwindet. Wie ein Schleier legt er sich über das Geschehen. Wie jener Schleier,

...