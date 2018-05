Auf der Suche nach der Sprache des Körpers

Anzeige

Angelehnt an Shakespeares Hamlet-Zitat „time is out of joint“ („Die Zeit ist aus den Fugen)“ macht die deutsch-afrikanische Koproduktion „Out of joint“ den Auftakt der 10. Festivalausgabe von „Tanz!Heilbronn!“ im Großen Haus. Nicht die Zeit sei aus den Fugen, es sind die Menschen, sagen die beiden Choreografen Helge Letonja (Bremen) und Gregory Maqoma (Johannesburg), die seit 2014 zusammenarbeiten.

Letonja war 2012 im Senegal bei Germaine Acogny: „Was ich da an Talent und Kreativität vorgefunden habe, hat mich derart inspiriert, dass ich es unbedingt fortführen wollte“, erzählt Letonja. Die erste Zusammenarbeit mit Maqoma läuft so gut, dass beide beschließen, zusammen ein Abendprogramm zu gestalten. Nicht, wie üblich, zwei Stücke von zwei Choreografen in einem Programm wollen sie machen, sondern jeder probt zunächst mit seinen Tänzern, dann kommt der Südafrikaner nach Bremen, um mit den Tänzern des steptext dance projects zu arbeiten, während Letonja mit dem Ensemble des Vuyani Dance Theatre an der gemeinsamen Idee arbeitet. In kleiner Besetzung (sechs Tänzer) entsteht ein energetisch geladenes Lehrstück in Sachen Rassismus.

Am Anfang stehen sich je drei Tänzer gegenüber und attackieren sich mit Worten: „If you prick me, will I die? If you poison me, will I be killed?“ Sprechtempo und Lautstärke steigern sich. Inhaltlich weichen die angstvollen Gewaltfantasien anderen Empfindungen: „If I kiss you... If you touch me... If you tickle me, will I laugh?“ Einer der Afrikaner tanzt die Wirkung der Worte. Was liegt zwischen der Sprache als Waffe und der Sprache von Nähe und Liebkosung? „No one will honour us, to loose politely“ – ist höflich zu verlieren eine Option, wenn niemand sie würdigt? Das Problem ist komplex, Sexismus und Alltagserfahrungen spielen eine wichtige Rolle.