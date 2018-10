Auf der Suche nach Utopia

Giacomo Puccinis „La Bohème“ ist eine der meist gespielten Opern überhaupt, besonders zur Weihnachtszeit. Jetzt hat das Mainfranken Theater Würzburg dieses epochale Werk wieder auf dem Spielplan und begeistert mit einer erfrischend aktuellen Deutung der Geschichte um die sterbenskranke Mimi. Kurz sei an deren ergreifende Geschichte erinnert: Am Weihnachtsabend hocken die vier Pariser Bohemiens Rodolfo, der Poet, Marcello, der Maler, Schaunard, der Musiker und der Philosoph Colline frierend, aber guter Dinge in ihrer Künstler-WG. Rodolfo bleibt zurück, als die Freunde ins Stammcafé aufbrechen, weil er noch einen Zeitungsartikel beenden will. Die kranke Nachbarin Mimi klopft und bittet um eine Kerze. Es wird Liebe auf den ersten Blick; auch Marcello versöhnt sich später mit seiner Ex-Freundin Musetta.

Eine Zeitreise ab 1968

Regisseurin Martina Veh, in Würzburg in bester Erinnerung seit ihrer Inszenierung von Mozarts „Cosi fan tutte“ im letzten Jahr, verlässt mit ihrer Inszenierung das Paris des 19. Jahrhunderts und nimmt die Zuhörer mit dem Ensemble und dem Philharmonischen Orchester auf eine Zeitreise, die in der Aufbruchphase der 68er-Bewegung beginnt und in der Gegenwart endet. Eher zufällig wird damit auch die Zeitspanne seit der Wiedereröffnung des Neubaus des Stadttheaters im Jahre 1966 durchschritten. Mit GMD Enrico Calesso setzt die Regisseurin ganz auf die einprägsamen Melodien und das gefühlsbetonte Geschehen, das reichlich Gelegenheit bietet, den roten Faden der Liebesgeschichte mit vier Bildern nicht aus dem Blickfeld geraten zu lassen.

Wie die Protagonisten im Laufe der Jahrzehnte nicht nur gemeinsam altern, sondern die bedingungslose, reine Liebe des Anfangs immer schwächer wird, illustrieren die vier gewählten Bilder kongenial zu den Gemütszuständen der Charaktere und ihrer Zeit. Die französische Bühnenbildnerin Émilie Delanne führt im ersten Bild eine schäbige Bruchbude im ersten Stock vor; der Putz bröckelt von den Wänden, auf denen Spruchbänder wie die Parolen der Studentenrevolte in Frankreich wie „Soyons réalistes, demandons l‘impossible“ („Seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche“) zu lesen sind; eine Formel, die das Erbe der 68er auf den Punkt bringt. Dem armseligen Anschein zum Trotz - der frierende Rodolfo befördert schweren Herzens mangels Holz seine Manuskripte in den qualmenden Bollerofen - genießt das Künstler-Quartett das Leben. Die gute Laune kann selbst der griesgrämige Vermieter Benoît (David Hieronimi) nicht vermiesen, der die fällige Miete eintreiben will.

Punk, Hip Hop und Nenas 99 Luftballons geistern durch das zweite Bild, das den Konsumrausch der schrillen 80iger Jahre in einem französischen Kaufhaus mit vielen Statisten in aufwendigen Kostümen zeigt, wie sie treffender nicht hätten ausgesucht werden können. Auch die vier Opernhelden sind auf den Zug aufgesprungen.

Mimi freut sich über den Walkman mit rosa Kopfhörern, ein Geschenk ihres Verehrers Rodolfo. Besonders gute Geschäfte macht Spielzeugverkäufer Parpignol (Mathew Habib), dessen Schriftzug auf den himmelwärts aufragenden Säulen des Konsumtempels prangt.

Die Baustelle des dritten Bildes springt in die Jahrtausendwende und scheint den realen Abbruch des Theatervorbaus draußen vor der Tür nachzuempfinden; rieselt Schnee oder ist es doch der Staub? Behelmte Arbeiter räumen ab und auf und Marcello verdingt sich als Schildermaler, um künftige Luxusappartements anzupreisen. Hemmungsloser Protz dort, Verarmung hier. Ein schrottreifer Lieferwagen dient den Künstlern, die sich am offenen Feuer wärmen, als Notbehausung.

Im vierten Bild befinden sich die Protagonisten in der Gegenwart in einem beengten Altenheim; mächtig gealtert, aber trotz Greisenalters noch fähig, sich an ihre Sehnsüchte und Lebensziele zu erinnern, kämpfen sie gegen die türkisfarbene Kälte der Wände und Vorhänge an. Nur der Körper spielt nicht mehr so richtig mit. Sterbenskrank schmiegt sich Mimi an den inzwischen schwerhörigen Rodolfo und auch die Mitbewohner sind trotz ihrer Gebrechen rührend um die Sterbende besorgt. Auf der Bettkante feiern Marcello und Musetta ihre späte Versöhnung, doch letztlich scheitern die Künstler mit ihrem Versuch, mitten in einer bürgerlichen Gesellschaft ihre persönlichen Visionen zu leben.

Beglückende Musik

Mit extrem langsam abgespielten Videosequenzen ganz ohne Ton wird bei den drei Bühnenumbauten auf das veränderte Aussehen der jeweils um mehr als eine Dekade gealterten Hauptfiguren vorbereitet und geschickt die Spannung im Saal hochgehalten; selbst die berühmte Stecknadel hätte man fallen hören können.

Silke Evers erweist sich bei ihrem Rollendebüt nicht nur als klangschön singende Mimi, sondern lässt ihren Sopran mit Herz und Seele fliegen; so scheu und gefühlsbetont verkörpert sie eine immer bühnenpräsente Mimi. Gleich im ersten Bild öffnen Evers und Roberto Ortiz als verliebter Rodolfo im betörenden Gleichklang der Arien „Che gelida manina“ und „Si, mi chiamano Mimi“ Ohren und Herzen der Zuhörer. Ortiz ist ein lyrischer Rodolfo, dem auch dramatische Gefühlsausbrüche mühelos gelingen. Kontrastreich dazu geben Bariton Daniel Fiolka mit strahlender Leuchtkraft als Marcello und Akiho Tsujii mit herber Brillanz als Musetta ein sich heftig streitendes Paar, das den Wechsel zwischen heftiger Zuneigung und abgrundtiefer Verachtung musikalisch und schauspielerisch mit viel Energie auf die Bühne zaubert. Igor Tsarkov gibt mit einem tiefgründigen und konturreichen Bass den Philosophen Colline. Neu im Ensemble fügt sich Kosma Ranuer als Musiker Schaunard mit einem runden Bariton prächtig in das Künstler-Quartett ein, das mit Mimi und Musetta auch darstellerisch noch Glanzpunkte setzt, als die Flamme des Lebens nur noch flackert und zu erlöschen droht. Tobias Germeshausen muss in einer Nebenrolle als Alcindoro, einem zeitweiliger Verehrer Musettas, eine stürmische Abfuhr über sich ergehen lassen.

Erneut ist wieder das Philharmonische Orchester große Spitze; mit Enrico Calesso am Pult wird alles herausgekitzelt, was Puccinis Partitur an Feinheiten zu bieten hat. Zu den Höhepunkten gehören etwa die emotional so konträren Duette, die von Eifersucht zwischen Marcello und Musetta und von heftiger Verliebtheit von Rodolfo und Mimi geprägt sind. Die gegenläufigen Melodielinien lässt Enrico Calesso vollkommen transparent und gleichwertig erklingen.

Mit nachvollziehbaren Jubelstürmen werden am Premierenabend die Gesangssolisten, das Orchester, Opernchor und Extrachor, ergänzt durch den Kinderchor der Chorakademie Dortmund und die Komparserie stürmisch gefeiert.

Es gehört nicht viel Mut zur Vorhersage, dass diese große Oper mit einem prächtig harmonierenden Ensemble aus dem eigenen Haus in dieser Spielzeit noch manche Lorbeeren ernten wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018