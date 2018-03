Auf Disneys Spuren

Anzeige

Die Erschaffung von Micky Maus, Donald Duck, Dagobert Duck und der anderen Figuren in Entenhausen wird in einer Ausstellung im Landesmuseum Mainz gezeigt. In der Schau „Walt Disney – Mickey, Donald & Friends“ sind von Mittwoch an sowohl historische Vorbilder und Skizzen, aber auch Bildergeschichten und Filme zu sehen. Bis zum 29. Juli erwarten die Organisatoren mehr als 50 000 Besucher.

Zu den rund 300 Exponaten auf 600 Quadratmetern Fläche gehören auch Tusche- und Bleistiftzeichnungen von Kultzeichner Carl Barks, die das Museum schon in den 90er Jahren erworben hatte. Die Schau schlägt auch einen Bogen in die Gegenwart: Neben den alten Zeichnungen hängen Blätter der Comic-Nachfahren, etwa der deutschen Zeichner Jan Gulbransson und Ulrich Schröder. Die beiden Letzgenannten werden im Rahmen des Begleitprogramms auch nach Mainz kommen und die „Ducks in Mainz“ zeichnen.

„Auf Menschen zugehen“

Die Ausstellung sei keine Form der Anbiederung des Museums an das Publikum, sagte der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) bei der Präsentation Anfang der Woche.