Auf Flügeln des Belcanto entschwebt

Anzeige

Warmherzig und mit sattem Schmelz in der Stimme sang Roberto Ortiz die Romanze „Una furtiva lagrima“ („Eine verstohlene Träne“) aus Donizettis Oper „L‘elisir d‘amore“ („Der Liebestrank“). Bevor die Zuhörer endgültig von Gefühlen überwältigt zu werden drohten, sorgte das Orchester mit einem marschähnlichen „Marcia militare“ aus Donizettis Oper „Assedio di Calais“ („Die Belagerung von Calais“) für schwungvolle Dramatik. Das stimmlich und pantomimisch köstliche Duett „Lalala . . . Esulti pur la barbara“ zwischen dem eigentlich schüchternen Nemorino (Ortiz) und Adina (Tsujii) – wiederum aus Donizettis Liebestrank – war der ideale Türöffner zur Pausenbewirtung. Denn nach dem Genuss der vom Wunderdoktor Dulcamara als Liebeselixier deklarierten Flasche Bordeaux wusste Nemorino seine geliebte Adina für sich zu gewinnen. Nach einer weiteren Ouvertüre aus der Oper „Capuleti e Montecchi“ von Vincenzo Bellini erhöhte sich das Tempo des Belcanto-Streifzugs mit weiteren populären Arien von Bellini, Verdi und Puccini; alle drei wandlungsfähigen, die Facetten ihrer Stimmen voll ausreizenden Gesangssolisten bewegten sich zielsicher zwischen dramatischen Aufschwüngen und melancholischer Lyrik; etwa im Duett von Akiho Tsujii und Marzia Marzo mit „Vieni, ah! vieni, in me riposa“ aus „Capuleti e Montecchi“.

Ergreifend gesungen

Großen Jubel gab es nach der ergreifend von Akiho Tsujii gesungenen Arie „O mio babbino caro“ aus „Gianni Schicchi“ von Giacomo Puccini und „Che gelida manina“ („Wie eiskalt ist dies Händchen“) aus „La Bohème“, die Tenor Roberto Ortiz gefühlvoll als Rudolfo sang, der zum ersten Mal die Hände der bildschönen, aber todkranken Mimi ergreift. Das neapolitanische Volkslied „O sole mio“ wurde gleich zweimal mit ironisch unterlegtem Gefühlsüberschwang von dem prächtig harmonierenden Gesangstrio als wohlklingend-funkelnde Zugabe präsentiert. Ausdrücklich bezogen die inzwischen längst stehend applaudierenden Zuhörer das Philharmonische Orchester mit ihrem Dirigenten in den großen Jubel ein.

„Save the date“ war dann die willkommene Ankündigung für die Neuauflage der beliebten Traditionsveranstaltung am 12. und 13. Juli 2019.. ferö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.07.2018