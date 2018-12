„Auf keinen Fall würde ich das Motiv heute wählen“

Ende 1976 ebnete diese Platte einer deutschen Hardrock-Band den Weg zum Weltruhm. Heutzutage müssten die Musiker aus einer der Städte des Unesco-Netzwerks Citys Of Music nach der Veröffentlichung dieses Werks vermutlich das Land verlassen, alle Facebook-, Twitter- oder Instagram-Konten abschalten und hätten sogar beim für Tabubrüche empfänglichen Metal-Publikum ein massives Problem. Selbst Anzeigen wegen Verbreitung von Kinderpornografie wären denkbar – und durchaus angemessen. Denn das Foto auf dem Albumcover hat das Zeug zum Skandal: Es zeigt ein nacktes zehnjähriges Mädchen, dessen Geschlechtsteil vom Riss in einer gesprungenen Glasscheibe verdeckt wird.

Zusammen mit dem in dieser Rätselfolge gesuchten Titel des vierten Albums des Quintetts ergibt das aus heutiger Sicht eine widerwärtige Koketterie mit dem Thema Kindesmissbrauch. Was auch der Frontmann der Band inzwischen ähnlich sieht: „Auf keinen Fall!“, antwortete er 2016 im Interview mit dieser Zeitung auf die Frage, ob er das Motiv noch einmal so wählen würde. „Wir leben in einer ganz andere Zeit heute. Mit Internet-Pornografie und vor allem Kinderpornografie. Heute wäre das ein totales No-Go“, erklärte der Sänger mit der charakteristischen hohen Rockstimme. „Damals war es zum einen künstlerischer Ausdruck des Zeitgeistes – viele Cover wie Led Zeppelins ,Houses Of The Holy’ bedienten sich solcher Images. Dass das sehr provoziert, war uns natürlich klar.“

Wobei der ganz große Aufschrei zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im November 1976 weitgehend ausblieb. Die Platte gewann sogar eine Abstimmung zur „LP des Jahres“ in Deutschland und begründete den bis heute anhaltenden Erfolg der Rocker in Japan. Dort, wie in einigen anderen Ländern, wurde das Titelmotiv allerdings zensiert beziehungsweise in einer blickdichten Hülle verkauft. In Deutschland ist heute eine alternative Version der Platte mit einem klassischen Bandfoto erhältlich.

Lange verteidigten die Musiker das Motiv mit Verweis auf den Text des Titellieds: Darin gehe es nicht um den Raub von Jungfräulichkeit, sondern um Zeit, die Kindern ihre naive Unschuld nehme, erklärte einer der beiden Star-Gitarristen der Band noch 2008. Zu dieser Zeit begann eine Auseinandersetzung um die Abbildung des Albumcovers auf Wikipedia. Zuletzt wurde es im August 2015 von einem schwedischen Gericht als kinderpornografisch eingestuft. In einigen Ranglisten wird es zu den geschmacklosesten Albumcovern aller Zeiten gezählt.

Model von Familie begleitet

2008 betonte Michael von Gimbut, der Fotograf des umstrittenen Covermotivs, dass das abgebildete Model Jacqueline bei der Aufnahme von Mutter und Schwester begleitet worden sei. Außerdem seien seine Frau und drei Assistentinnen anwesend gewesen. jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018