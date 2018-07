Auf, kummt narrä mol noi!

© Walter Imhof

Kall, nä was hosch du’s härlisch in doim Gadde!“, saage sie Leit, wonnse misch in moim Schrewagadde besuche. Weil schää Wedda iss, unn se „sowiesograd“ mit dem Rad unnerwegs odda sunsch irgendwie „in de Neh“ ware. „A isch hab gädenkd, isch gugge mol beida noi! Freesch disch?“ „Hajoo, kummt narre noi!“, sag isch am Gaddedärle. Debei hab isch de gønze Mørge Ukraud gerobbt und gehegglt, dassmass

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1781 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018