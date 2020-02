Auf leichte Art über schwere Dinge schreiben

Es ist die poetische Intuition, die einem Schriftsteller erlaubt, hochkomplexe Abgründe, Kurven unterirdischer Gefühlslandschaften aufzuspüren. Das schafft Literatur, gute Literatur, solche, wie sie Bov Bjerg schreibt. Schon mit seinem Roman „Auerhaus“ gelang es ihm, „auf leichte Art über schwere Dinge zu schreiben“, führte ihn Hinrich Schmidt-Henkel bei der Lesung in der Alten Feuerwache ein – und als Autor, der 1965 in Henningen geboren ist, Linguistik, Politik- und Literaturwissenschaften in Berlin und Amsterdam studierte und Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig ist.

Meister der Selbstironie

Programmleiterin Insa Wilke erzählte, wie sie Bov Bjerg vor zwei Jahren, als sie in der Jury für den Bachmann-Preis in Klagenfurt saß, kennengelernt habe. „Da las er einen Text“, sagte sie, „der mir unglaublich gut gefallen hat. Da dachte ich, das müssen auch Sie hören.“ So wurde er zum Literaturfest Lesen.Hören eingeladen mit „einem der bedeutendsten Bücher der Saison“, dem Roman „Serpentinen“. Und weil es für Wilke wichtig war, dass auf dem Podium jemand das Gespräch führt, der „ein feines Gehör für Texte hat, wie es nur Übersetzer haben können“, ließ sie Hinrich Schmidt-Henkel dazukommen. „Er beherrscht nicht nur die Kunst des Übersetzens, sondern auch die des Moderierens“. So verband sich an diesem Abend Literatur und Showtalent zu einer erfrischenden Kombination.

Was die Zuhörer zu hören bekamen, war zwar todtraurig, aber es blieb auch viel Raum für Heiteres, zum Beispiel, wenn Bjerg von sich selbst erzählte, wie er zum Schreiben kam und wie er ein verunglücktes Manuskript als „kompletten Müll“ entsorgte, und wie es ist, wenn er in Schulen liest. Immer wieder schien der Kabarettist Bov Bjerg durch und der Meister der Selbstironie.

Auch ließ er sich nie zu platten Äußerungen hinreißen, behutsam tastete er sich an die Sätze heran, authentisch, tiefgründig. Eben wegen der Sprachwucht gefiel Schmidt-Henkel der Roman, aber auch „aus Gründen des Inhalts und der Art und Weise, wie hier erzählt wird“. Eine ganze Ahnenreihe kommt durch Selbstmord zu Tode, „zu Lande, zu Wasser, in der Luft“. Gemeinsam mit seinem kleinen Sohn durchstreift der Erzähler die Schwäbische Alb, um zu vergessen, woran er sich obsessiv erinnert. Bei der Reise geht es nicht nur um Wendepunkte der Landschaft, sondern auch der Vergangenheit, die den Blick schärfen für die Gegenwart. herlo (Bi: kalaene/dpa

