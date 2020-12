Auf wem reitet denn da der Kurfürst?

Vor wenigen Tagen hätten die Kurpfälzer hier auf dem Schlossplatz eigentlich den Hut ziehen und fröhlich jubilieren müssen. Denn der Kurfürst hätte am 10. Dezember seinen 296. Geburtstag feiern dürfen. Den Hut zieht vor diesem Denkmal allerdings niemand, aber Reaktionen zeigen alle, die vor ihm stehen, um es herum gehen oder sich mit ihm fotografieren lassen.

Die einen lachen schallend, die anderen zeigen aufgeregt auf das Hinterteil des Reittiers, auf dem der Kurfürst sitzt, und nochmals andere sind geradezu entsetzt über die Despektierlichkeit, die man hier dem wohl verdientesten Herrscher der Region entgegenbringt.

Die Stadt, in der der beste Spargel der Region wächst, hat Mut gezeigt, als sie sich zur 1250-Jahrfeier ein solches Kunstwerk geschenkt hat. Denn Bildhauer Peter Lenk vom Bodensee eckt mit seinen Werken im öffentlichen Raum schon traditionell kräftig an. Ob das ein großer Penis auf dem TAZ-Redaktionshaus in Berlin, die fette Fischerin vom Bodensee in Konstanz, die sich dort im Hafen drehende Imperia oder der auf einem alten Esel sich dahinschleppende Schriftsteller Martin Walser in Überlingen ist – ohne Proteste und Beschimpfungen geht es kaum. Und auch das hiesige Werk musste schon einen Farbanschlag überstehen.

Das liegt vielleicht auch daran, dass sich das Schwänzchen des Reittiers so zur Seite ringelt, dass das Geschlechtsteil in voller Pracht zu sehen ist und schon manchen Autofahrer zu einer erschrockenen Bremsung veranlasst hat. Der Künstler sprach davon, dass es originalgetreu gelungen sei. Und auch der Kurfürst selbst kommt mit einem Lächeln und einer etwas derangierten Bekleidung daher, vor ihm im Reitersitz eine vollbusige „Dame“. Schließlich war der Kurfürst dafür bekannt, dass er eine ganze Anzahl Mätressen unterhielt, die ihm mindestens sieben uneheliche Kinder bescherten.

Die eigentliche Ehe blieb kinderlos, der einzige Spross starb nach einer Zangengeburt seiner Frau, die übrigens im Januar ihren 300. Geburtstag hätte und lieber in Oggersheim als in den beiden Schlössern diesseits des Rheins residierte. Gesucht ist der Name des Kunstwerks, der damit zu tun hat, dass der Kurfürst ohne Kriege sein Land mehrte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020