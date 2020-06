Die ersten Töne von Beethoven hörte ich als Kind auf dem Schoß meines Vaters im Wohnzimmer auf dem Mannheimer Lindenhof. Da war allerdings der allsonntägliche Zigarrenduft und das gelegentliche Nippen am Bierglas des Vaters viel spannender als die Musik…

Mein zweiter Kontakt Jahre später war eindrücklicher: „Roll Over Beethoven“ war ein Fanal für mich! Chuck Berry inspirierte damit die Beatles und später das Electric Light Orchestra. Dieser aufrüttelnde Song hat mich elektrisiert: Die alte Welt wurde überrollt von der neuen Welt, Revolte lag in der Luft! Dann studierte ich klassische Gitarre an der staatlichen Hochschule für Musik Mannheim. Ich begann mich ernsthaft mit klassischer Musik zu beschäftigen. Und entdeckte Spannendes: Beethoven war ein aufbegehrender Individualist und Neuerer. In seiner Zeit waren Musiker und Komponisten Bittsteller und Diener der Mächtigen und Adligen. Das entsprach überhaupt nicht seinem Naturell; er wollte frei sein. Frei und unabhängig von Geldgebern und den Einflussreichen. Ein schwieriges Unterfangen damals wie heute!

Er kleidete sich wie er wollte, schuf als einer der ersten Künstler ein Image für sich. Das war damals ungewöhnlich, seine Vorgänger und Kollegen trugen die Dienstkleidung ihrer Herren. Dabei war er keineswegs Beau; dafür aber ein bunter Vogel, der überall Aufsehen erregte. Schon zu Lebzeiten wurde er karikiert und schnell zu einer Marke: Ein früher Popstar, der für die Freiheit der Musik steht!

Adax Dörsam , 1955 in Mannheim geboren, hat klassische Gitarre studiert und ist einer der vielseitigsten Saitenvirtuosen der Republik. Er hat am Nationaltheater gespielt und von Joana bis Xavier Naidoo so gut wie alle Musikgrößen der Region begleitet. Er kuratiert das legendäre Liedermacher-Festival Burg Waldeck.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020