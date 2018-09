„Aufbruch“ mit Solist Johannes Moser

Die Abonnementreihe des Württembergischen Kammerorchesters (WKO) Heilbronn startet am Mittwoch, 19. September, 19.30 Uhr, in der Harmonie mit dem ersten Heilbronner Konzert in die neue Saison 2018/19.

Zum ersten Mal dirigiert Case Scaglione als neuer Chefdirigent des WKO. Der US-Amerikaner hat Orchester auf der ganzen Welt mit seiner einfühlsamen und nachdenklichen Art des Musizierens beeindruckt. In den vergangenen Jahren hat Scaglione unter anderem mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Scottish Chamber Orchestra, dem RTÉ National Symphony Orchestra, dem Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia zusammengearbeitet.

Solist des Konzertprogramms „Aufbruch“ ist Johannes Moser am Violoncello. Mit frischen und niemals altklugen Interpretationen überzeugt der Deutsch-Kanadier sein Publikum auf der ganzen Welt. Seine Gestaltungsvielfalt ist enorm. Nicht nur im Konzert, sondern auch auf zahlreichen Einspielungen mit Referenzcharakter. Diese haben ihm den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und nicht weniger als drei Echo-Klassik-Auszeichnungen eingebracht.

Auf dem Programm stehen Karl Ditters von Dittersdorf Sinfonia Nr. 1 „Die vier Weltalter der Antike“ nach Ovids „Metamorphosen“, Camille Saint-Saëns Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 33 und Robert Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61. Der Mozart-Zeitgenosse Karl Ditters von Dittersdorf mit seinem Sinfoniezyklus nach Ovids „Metamorphosen“ ist ein erlesener Neuzugang im Repertoire des WKO mit Case Scaglione.

Um 18.45 Uhr ist im Saal die Konzerteinführung: Der Musikwissenschaftler Lucas Reuter stimmt mit spannendem Hintergrundwissen und Hörbeispielen auf das Konzertprogramm ein. Als Gast empfängt er den Solisten Johannes Moser.

Antrittskonzert des neuen Chefdirigenten – eine neue Ära beginnt! Case Scaglione besinnt sich in dieser Aufbruchsstimmung auf den Menschen in der Musik. Die erste Sinfonie des Zyklus‘ von Karl Ditters von Dittersdorf nach Ovids „Metamorphosen“ bringt in musikalische Struktur, wozu der Mensch fähig sein kann – von reiner Tugendhaftigkeit bis niederträchtiger Gewalt. Robert Schumann muss am eigenen Leib die zerstörerische Kraft der menschlichen Psyche durchleben. Der Weg zur Vollendung seiner zweiten Sinfonie hat geradezu therapeutische Wirkung und bringt eine vorerst heilsame Wendung.

„Die Symphonie schrieb ich im Dezember 1845 noch halb krank; mir ist’s, als müßte man ihr dies anhören. Erst im letzten Satz fing ich an mich wieder zu fühlen; wirklich wurde ich auch nach Beendigung des ganzen Werkes wieder wohler“. Auch bei Camille Saint-Saëns menschelt es gewaltig. Er, dessen Werke von den Kritikern oft genug verrissen wurden, lässt sich seinen Schaffensdrang nicht nehmen und antwortet selbstbewusst mit einem zukunftsweisenden Cellokonzert – heute eines der beliebtesten Werke für das Violoncello. Menschsein gewinnt!

