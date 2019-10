Aufführung mit vielen starken Momenten

Mit ideal besetzten Rollen setzte Regisseur Marcel Keller am Mainfranken Theater Würzburg Friedrich Schillers Drama „Kabale und Liebe“ packend in Szene. Als drittes Bühnenwerk sollte es „Luise Millerin“ heißen; doch August Wilhelm Iffland schlug die Umbenennung vor. Erstmals wurde es 1784 in Frankfurt am Main aufgeführt. Das in Deutschland zur Zeit Schillers im 18. Jahrhundert angesiedelte Stück handelt von der Liebe der bürgerlichen Luise Miller, die Tochter eines Stadtmusikanten, und des adeligen Ferdinand von Walter, Sohn des Präsidenten. Zerstört wird das Leben des Paares durch eine hinterhältige höfische Intrige. Der Versuch des Paares, aus den engen gesellschaftlichen Grenzen auszubrechen, muss scheitern, weil sein Freiheitsstreben mit einer absolutistischen Machtentfaltung nicht vereinbar ist.

Glänzender Auftakt

Regisseur Keller ist bereits seit Anfang der 80er Jahre auch als Bühnen- und Kostümbildner unterwegs, am Mainfranken Theater nutzte er mit einem erfahrenen Team die Chance zu einer Inszenierung „aus einer Hand“. Nahtlos wechseln die Szenen auf einer mit Leuchtstäben umrandeten Guckkastenbühne zwischen der kleinen Wohnstube des Stadtmusikanten Miller im Vordergrund und dem repräsentativ-kalten, sich scheinbar ins Unendliche verlängernden Empfangsraum. Requisiten? Fehlanzeige – mit Ausnahme eines schlichten Holzkreuzes in der Wohnstube und einer Sitzgelegenheit für die Cellistin Milena Ivanova, die beim Musizieren alle Antennen für die Atmosphäre der Szenen ausgefahren hat.

Eindringlich schildert Eberhard Peiker bei seinem Auftritt als Kammerdiener die unmenschliche Behandlung von zwangsrekrutierten Männern als Soldaten nach Amerika. Gleich zum Auftakt wird so ein grelles Schlaglicht auf die Gewaltverhältnisse im Absolutismus geworfen.

Vielschichtige Charakterstudien

Julia Baukus liefert als Lady Milford eine vielschichtige Charakterstudie ab, die immer stärker Prunk und Pomp am Hof verachtet. In Ferdinand sieht sie den Mann, mit dem sie den Klauen des Fürsten entkommen kann. Als Konsequenz pfeffert die Mätresse des Fürsten den vom Kammerdiener überbrachten Schmuck auf den Boden. Denn bezahlt wurde das Geschenk mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Soldaten, die gegen ihren Willen ihre Haut zu Markte trugen.

Zwiespältige Gefühle weckt Alexander Darkow als intriganter Haussekretär des Präsidenten. Seiner Karriere will Wurm alles unterordnen, doch da kommen ihm die Gefühle für Luise gehörig in die Quere. Im Widerstreit dieser Ziele offenbart sich der verderbte Charakter des Sekretärs, der bereit ist, notfalls über Leichen zu gehen.

Darkow lässt einen frösteln, wie er die abgrundtiefe Verzweiflung eines autistisch veranlagten Menschen auf die Bühne bringt, weckt jedoch gleichzeitig Mitleid für eine gequälte Seele.

Neben ihm wirkt Ferdinand auf den ersten Blick als Sympathieträger reinsten Wassers, der die unbedingte, reine Liebe zu Luise leben will. In seiner Rolle als Präsidentensohn zeigt Bastian Beyer enorme Bühnenpräsenz; dabei versteht er es, jedoch das Pathos mancher Wortkaskaden stimmlich zu mildern. Das Verhalten Ferdinands nährt Zweifel, ob nicht in erster Linie die Ablehnung des Vaters und dessen skrupellosen Machtpolitik sein Handeln bestimmt. Rein und lauter mag seine Liebe sein, doch Ferdinand berauscht sich so sehr an seiner Idealvorstellung der Liebe, dass dahinter das Objekt seiner Leidenschaft mehr und mehr zu verblassen droht. Bastian Beyers Charakterstudie ist das Glanzstück eines selbstverliebten Narzissten, den weder die Anweisungen des Vaters noch der Verlust von Adelsprivilegien abschrecken. In seiner Wut droht Ferdinand seinem Vater, dessen Machenschaften bei einem Mordanschlag auf den Vorgänger im Präsidentenamt publik zu machen.

Blind vor Eifersucht

Wie viel Schiller steckt in dieser Figur, fragt man sich unwillkürlich. Friedrich Schiller selbst verlobte sich 1789 mit der adligen Charlotte von Lengefeld und ging dann mit ihr eine nicht standesgemäße Ehe ein. Als Schiller rund sieben Jahre zuvor im thüringischen Bauerbach sein Drama „Luise Millerin“ vollendet hatte, war seine Lage prekär. In der Kurpfalz war er zuvor bei seinem Herzog Carl Eugen in Ungnade gefallen; mit seiner Flucht aus Stuttgart galt der Militärarzt als Fahnenflüchtiger.

Wer so in die Liebe verliebt ist wie Ferdinand, vermag die Finte nicht zu durchschauen, als ihm ein angeblicher Liebesbrief Luises an den Hofmarschall von Kalb zugespielt wird. Diese von Schiller als Karikatur gezeichnete Witzfigur verkörpert Stefan Drücke mit bewundernswertem Mut zur Hässlichkeit eines bis zur Unkenntlichkeit geschminkten und gepuderten Höflings.

Blind vor Eifersucht ist Ferdinand, der sich um seine Besitzansprüche gebracht sieht. Wie ein Berserker fegt er seine jugendliche Schwärmerei hinweg, stürzt die „Heilige“ mit einem tückischen Giftmord vom Sockel und setzt seinem Leben ebenfalls ein Ende. Johanna Meinhard verkörpert Luise, die bürgerliche Tochter des Stadtmusikanten, die in starken Szenen ein Wechselbad der Gefühle zeigt.

Sie fordert die Aufhebung der Standesunterschiede, andererseits resigniert sie vor den scheinbar unüberwindbaren Hürden, die sie von ihrem Geliebten trennen. Es sind die Familienbande, die sie zwingen, zur Freilassung ihres verhafteten Vaters beim Schein der Kerze den vorformulierten Liebesbrief zu schreiben.

Zu den stärksten Momenten der Aufführung gehört der in tiefstem Schmerz angekündigte Selbstmord gegenüber ihrem Vater. Den seine Tochter liebenden Vater Miller gibt Matthias Fuchs, der nicht an eine echte Zuneigung Ferdinands glaubt. Betroffen macht seine Darstellung eines ehrbaren Bürgers, der den Lebenswandel des Adels zutiefst verachtet. Für den Vater darf in erster Linie der Ruf der Familie keinen Schaden nehmen.

Wenig Gelegenheit zur Profilierung als unterwürfige Frau des Stadtmusikanten hat Edith Abels. Ihre beste Szene hat sie, als sie Luise in ihrer Liebe zu Ferdinand bestärkt. Ganz anders angelegt ist die Rolle des Präsidenten von Walter, die Thomas Klenk mit staatsmännischer Souveränität glänzend ausfüllt. Doch seinen wahren Charakter kann der Präsident nicht verbergen, als sein Plan, den Sohn mit Lady Milford zu vermählen, am Widerstand des Sohnes scheitert. Da stürmt er in den Saal und zerschmettert voller Wut eine Geige.

Zu den beeindruckendsten Szenen gehört sein schändlicher Versuch, neben seinem toten Sohn kniend sämtliche Schuld für die von ihm ausdrücklich gebilligte Intrige dem Sekretär in die Schuhe zu schieben. In Schillers Stück geht es um Machterhalt und die Gewalt der Väter und des höfischen Adels gegenüber dem aufbegehrenden Bürgertum. Erstaunlich brisant wirkt in der Würzburger Inszenierung das aus der literarischen Epoche des Sturm und Drang stammende Werk. Es verzichtet auf Regieeinfälle zur vermeintlich notwendigen Aktualisierung. Allein aus den Schiller-Texten hat die Inszenierung Funken schlagen können, die das Drama in keiner Sekunde langweilig werden ließen. Im Großen Haus war ausdauernder Beifall, der in rhythmisches Klatschen überging, der verdiente Lohn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019