Aufgesetzte Lässigkeit

Wenn die Grenzen zwischen Punk und Hip-Hop, Progressive und Indie so weit erodieren, dass sie in der Melange melancholischer Mittzwanziger bruchlos zu etwas Neuem werden, klingt das nach einer Geschichte aus dem Bilderbuch. Und lange hat der Artpop der Band aus dem österreichischen Kremsmünster – einem Ort mit rund 6500 Einwohnern – diese These auch erstaunlich gut behauptet.

Ein denkwürdiger Abend in einer ausverkauften Alten Feuerwache wird für das Quartett jedoch zum Schuss ins Knie, und der ist symptomatisch. Denn wer sich und die eigene Musik auf die Krawallbereitschaft einer unberechenbaren Jugend ausrichtet, die ziellos zwischen Hipster-Dasein und Besinnungslosigkeit umhertorkelt, spannt den Bogen schnell zu weit – und ermüdet sich damit samt der eigenen Ziele.

Ein hausgemachtes Problem

Das Problem bei Bilderbuch ist nicht neu und streng genommen auch ein hausgemachtes. Denn wer sich die Liedzeilen näher zu Gemüte führt, aus denen Sänger Maurice Ernst auch an diesem Abend ein Gebräu der Verzweiflung anrührt, hört einen versucht coolen Umgang mit der Schwere dieser Zeit: Von Drogen und der Polizei ist da die Rede, von Revolte und Depression. Bis hin zum ekstatischen Wegtanzen der Lebensmisere deklinieren die Songtexte scheinbar alle Möglichkeiten des besinnungslosen Freiseins artistisch durch, ohne dabei wirklich eine Lösung anzubieten.