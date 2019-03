Aufnahmen nicht nur von Momenten

Eine gesellschaftliche Aufsteigerin möchte dazugehören und gehört doch nicht dazu – davon erzählt Anke Stelling in „Schäfchen im Trockenen“. Die Autorin erhielt für ihren Roman nun gestern den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Weitere Preisträger sind Harald Jähner für das Werk „Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955“ in der Sparte Sachbuch/Essayistik sowie Eva Ruth Wemme für die Übertragung des Werks „Verlorener Morgen“ von Gabriela Adamesteanu aus dem Rumänischen in der Sparte Übersetzung.

Der Preis der Leipziger Buchmesse zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Er ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. Für den Sieg gibt es in jeder Kategorie 15 000 Euro, die fünf Nominierten in jeder Sparte erhalten jeweils 1000 Euro.

Anke Stelling erzählt in „Schäfchen im Trockenen“ (erschienen im Verbrecher Verlag) von der Mittvierzigerin Resi, die mit ihrer Freundesclique nicht mithalten kann und sich angesichts einer Wohnungskündigung mit der harten, enttäuschenden Wirklichkeit konfrontiert sieht. „In Anke Stellings Roman einer Aufsteigerin werden die starken Affekte – Wut, Zorn, Stolz – literarisch produktiv. Im Rückblick auf verlorene Illusionen entsteht eine verstörend uneindeutige, scharf belichtete Momentaufnahme der Gegenwart“, hieß es von der Jury.

Anke Stelling (geboren 1971 in Ulm) lebt als Autorin in Berlin. Sie hat ein Kinderbuch sowie sieben Romane, zwei davon gemeinsam mit Robby Dannenberg, verfasst. Stelling setzte sich gegen die ebenfalls nominierten Romanautoren Kenah Cusanit („Babel“), Matthias Nawrat („Der traurige Gast“), Jaroslav Rudis („Winterbergs letzte Reise“) und Feridun Zaimoglu („Die Geschichte der Frau“) durch. Im vergangenen Jahr hatte Esther Kinsky mit ihrem Buch „Hain. Geländeroman“ den Belletristik-Preis gewonnen.

Den Gewinner in der Kategorie Sachbuch/Essayistik, Harald Jähner, würdigte die Jury mit den Worten: „Von Trümmern, Schwarzmärkten und ,Persilscheinen’: Harald Jähner zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich nach der ,Stunde Null’ ein ganzes Land neu erfunden hat. Eine Zeitreise durch die deutschen Nachkriegsjahre, voller Anschauung und Empathie“. Preisträgerin Eva Ruth Wemme habe „Gabriela Adamesteanus Hauptwerk aus dem Jahr 1973 mit großem Gespür für den lästerlichen Ton seiner Erzählerin Vica übersetzt“, so die Jury. Der Preis der Leipziger Buchmesse wurde zum 15. Mal verliehen. dpa

