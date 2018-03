Aufrüttelnde Beschreibung

Mannheim.Manchmal erschüttern einige Zeilen aus einem Roman mehr als grausame Bilder über das gleiche Thema in den Fernseh-Nachrichten. Die angsteinflößende Wirklichkeit, der in Syrien sogar Kinder ausgesetzt waren und sind, hat der dort geborene Autor Nather Henafe Alali in packende Prosa gefasst. Allein der Abschnitt seines Romans, der unter dem Titel „Raum ohne Fenster“ im Oktober im S. Fischer

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2219 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.03.2018