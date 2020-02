Aufschrei der geschundenen Menschennatur

Entwürfe, Skizzen, Szenenfolgen zu einem Schauspiel „Woyzeck“ oder

vielleicht auch „Wozzeck“ – wie dann Alban Berg seine Oper nannte –, aber kein geschlossenes Ganzes, hinterließ Georg Büchner, als der 23-jährige Privatdozent der vier Jahre zuvor gegründeten Universität 1837 in Zürich gestorben ist. Doch ist dieses Fragment der wohl vollkommenste Torso der deutschen Bühnendichtung.

Sozialkritisches Bühnenwerk

In seiner Diktion und mit seinen kurzen, knappen Szenen ist „Woyzeck“ ein Stück vorweggenommener Expressionismus. In seiner Thematik ist er den Jahrzehnten später entstandenen naturalistischen Dramen verwandt. Daneben ist er wohl überhaupt das erste sozialkritische Bühnenwerk der deutschen Dichtung, sieht man einmal von den „Soldaten“ von Reinhold Lenz ab, die auf Büchners Werk nicht ganz ohne Einfluss waren.

„Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“, das ist der Tenor des „Woyzeck“, dieses aufrüttelnden, ergreifenden Aufschreis und Protestes der geschundenen und getretenen Menschennatur.

Verzweiflung

Die Dramatisierung dieses existenziellen Woyzeck-Problems zeigt den konsequenten Weg von der Ausweglosigkeit und Verzweiflung zum Mord und Selbstmord des zum medizinischen Experimentierkarnickels erniedrigten, von seiner Geliebten Betrogenen, von seinen Vorgesetzten verhöhnten, kreatürlich empfindenden Menschen ohne Glaube, Liebe, Hoffnung.

Um diese Geschichte zu realisieren, bedarf es keinen großen Aufwands hinsichtlich der Ausstattung, aber auch keiner Besonderheiten in der Rollenbesetzung. In Stuttgart ist das nun aber anders. Da beherrscht eine Netzkonstruktion, an der zuweilen herumgeturnt wird – weshalb auch immer – das Bühnenbild von Davy van Gerven.

Da ersticht am Ende Woyzeck nicht Marie, sondern er erwürgt sie, weshalb auch immer. Und da ist die Titelrolle nicht männlich, sondern weiblich besetzt. Aus welcher Erkenntnis des Regisseurs und der Dramaturgin auch immer. Das bleibt ebenso schleierhaft, wie man den Gewinn durch diese im Grund nur originalitätssüchtige, aufsehenerregende Besetzung nicht erkennen kann. Soll damit das antike Theater, in dem Männer auch Frauenrollen spielten, konterkariert werden oder ist es ein Beitrag zur Gleichwertigkeits- und Gleichberechtigungsdebatte?

So bemüht sich denn Sylvana Krappatsch einen in sich zerrissenen, männlich wirkenden Woyzeck auf die Bühne zu stellen, ohne dass sie durch ihr engagiertes Spiel die Begründung dafür liefern kann, weshalb gerade sie und nicht ein Kollege diese Rolle des Soldaten Woyzeck in seinem militärischen Umfeld verkörpern muss. Dessen geliebte Marie ist die nicht unbedingt ihrem Stand entsprechend in einem weißen Schleppenrock auftretende Paula Skorupa.

Eigenwilligkeit

Doch die Kostüme von Veronika Schneider zeichnen sich nicht nur in diesem Fall durch Eigenwilligkeit aus. Gleiches gilt auch für die Inszenierung von Zino Wey. Er war zwei Jahre lang Regieassistent an den Münchner Kammerspielen und arbeitet seit 2014 als freier Regisseur.

Nicht nur, dass Wey eine Kinderstatisterie benötigt, die bei ihrem Auftreten an Fasnertsbräuche erinnert, er lässt den Tambourmajor des Sebastian Röhrle mit dem Idiot des Robert Rozic rangeln, die beide bekennen: „Branndewein, das ist mein Leben“.

Er lässt den Hauptmann des Matthias Leja, der sich von Woyzeck nicht rasieren, sondern eine Wunde am Oberschenkel ausschaben lässt, zusammen mit dem Doktor des Sven Prietz in dem die Szene beherrschenden Netzwerk hangeln.

Valentin Richter als Andreas und Gabriele Hintermaier als Margret vervollständigen das Stuttgarter „Woyzeck“-Ensemble, in dem rund ein Dutzend Rollen gestrichen sind, mit denen man in den von Georg Büchner überlieferten Szenen Bekanntschaft macht.

Interpretation in Äußerlichkeiten

Doch das ist nicht der entscheidende Mangel der Aufführung im Staatsschauspiel. Vielmehr vermisst man in der Inszenierung des 31-jährigen, im schweizerischen Basel geborenen Zino Wey, die psychologische Durchdringung des Stoffes, wozu „Woyzeck“ wie geschaffen ist. In Stuttgart aber erschöpft sich die Interpretation in Äußerlichkeiten.

