Aufstieg und Fall einer Ikone

Unvergessen, wenn die Monroe im weißen Abendkleid über einem U-Bahn-Schacht steht und vergeblich versucht, ihren aufgewirbelten Rock zu bändigen. Die warme Luft von unten gibt mehr frei, als in den prüden 1950er Jahren erlaubt ist. Die Szene katapultiert Marilyn Monroe an die Weltspitze. Sie ist auf dem Höhepunkt ihrer ruhmreichen Karriere. Wie heißt der Film gleich? Wer ist der Autor? Den Titel „The seven Year Itch“, auch den Autor Billy Wilder, die Handlung (Eine amüsante Dreiecksgeschichte) hat der Strom des Vergessens mit sich gerissen. Allein die Ikone ist geblieben.

Im kulturellen Gedächtnis ist die Monroe unsterblich. Real stirbt sie zwar genau verflixte sieben Jahre später an einer Überdosis Barbiturat, erst 36-jährig – Suizid oder Mord ist eine bis heute offene Frage. Jörg Mannes, Choreograf des Staatstheaters Hannover, hat dem Sex-Symbol des 20. Jahrhunderts den zweiteiligen Tanztheater-Abend „Marilyn“ gewidmet. Der erste Akt endet mit dieser Szene, der zweite, angefeuert von John Adams‘ aufpeitschendem Violinkonzert, verbreitet die nervöse Hektik Hollywoods.

Zum Anbeißen süß

Vor der Folie des heutigen Wechselspiels zwischen real und virtuell, hinterfragt Jörg Mannes den Starkult. Was steckt hinter der Fassade der Künstlerin? Bei den Großeltern aufgewachsen, lackierte Norma Jeane, geborene Mortenson, verheiratete Dougherty 18-jährig Flugmodelle in der Montageabteilung einer Rüstungsfabrik.

Vom „Zelluloid-Kommando“ (beauftragt „animierende Bilder von anziehenden Frauen am Fließband zu machen, die die Kriegsanstrengungen durch ihre Arbeit unterstützen“) wird sie als Pin-up entdeckt. Weich, rund und zum Anbeißen süß wie ein Marshmallow, posiert die hübsche Brünette, Meilen entfernt von der attraktiven Blondine, als die sie in der Traumfabrik erscheint.

„Diamonds are girl‘s best friend“ – mal lässt der Choreograf wie im Musical auftanzen, mal raunt Frank Sinatra aus dem Off „Get ready for love, take your shoes off, Baby“, degradiert sie zum Dummerchen. „Das Ärgerliche: als Sexsymbol wird man zum Gegenstand“, erkennt die Monroe, der es gefällt, in der Fantasie der Leute vorzukommen, aber sie wolle auch als Mensch akzeptiert werden, so die Schauspielerin. Mannes erzählt episodisch. Er besetzt sie mehrfach, konfrontiert die platinblonde Film-Diva mit ihrem Alter Ego im kindlichen Blumenkleid, wodurch die Zerrissenheit der Protagonistin offenbar wird.

Fasziniert von der Filmtechnik holt Mannes mittels Video und Green-Box-Technik den Film auf die Bühne. Da tanzt das Ensemble vor grüner Leinwand und erscheint zugleich in einem Doku-Video hinter J. F. Kennedy. Getrieben von John Adams‘ Violinkonzert entsteht in der Traumfabrik nervöse Hektik. Im Hintergrund ein Blitzlichtgewitter, aus dem Off erklingt „Happy Birthday Mr. President“ auf der Vorderbühne windet sich Jackie vor Eifersucht.

Aus dem Flirt mit der Kamera und den Beziehungen zu Joe (DiMaggio), Arthur (Miller) und den Kennedy-Brüdern entwickelt sich eine Dramatik von Schein und Sein. Ein Volltreffer, der nicht nur vom Heilbronner Publikum bejubelt wird, sondern Monroe-Fans und Ballett-Liebhaber aus Hannover zur Gastspiel-Premiere an den Neckar zieht. Ein insgesamt kongenial inszeniertes Wiedersehen mit der Legende.

Noch bis Sonntag 21. Oktober im Theater Heilbronn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018