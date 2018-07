Aufstrebende Musiker

Anzeige

Überraschungsgast Konstantin Gropper und Get Well Soon stürmen auf die Bühne. Die längst über Mannheim hinaus bekannte Band setzt mit „Marienbad“ und „A Convenient Truth“ balladeske Akzente. Sängerin Mine heizt dem Publikum mit ihrem Deutschpop kräftig ein.

Und die Studentenbands? Sie zeigen Vielfalt und wecken Hoffnungen auf Hits. Nik & Kaala etwa servieren lupenreinen Folkpop im Stil von Mumford & Sons, und Luis Baltes unterhält als starker Rap-Performer. Von Programmatix ist klangvoller Soft-Rock zu hören, und als The Kii präsentieren sich zwei Produzenten mit drei Sängern. Zum Abschluss tanzt das Publikum zu flottem Gitrarrenrock von Die Fibel oder den Songs von Vincent Hall.

