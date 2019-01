Auftritt hat Höhe- und Tiefpunkte

Auch wenn es uncool ist – jeden Trend macht Christoph Sonntag nicht mit. Den Chia-Samen, dem Hot-Pilates oder dem Fitnessarmband verweigert er sich. Dem Micro-Mini seiner Tochter begegnet er mit der Ankündigung, sie dann in einem Leopardentanga von der Schule abzuholen. Aber mit dem Sugaring, der männlichen Ganzkörperhaarentfernung, oder dem Sling-Training hat er leidvolle Erfahrungen gemacht. Davon erzählt er bildhaft in „Bloß keinen Trend verpennt“. Im ausverkauften Mannheimer Capitol kam seine amüsante Mischung aus Kabarett und Comedy vor bestens an – auch wenn nicht alle Nummern auf gleich hohem Niveau waren.

Der rote Faden in der Verspottung der Trendsetter – von der sich Sonntag selbst nie ausschließt – ist ein normaler Alltag in seiner Familie. Angefangen vom morgendlichen Krieg gegen den Wecker mit Snatchmodus und den Einkauf im Fair-Trade-Laden bis zum Grillen mit dem „Seggl“ von Nachbarn, der immer auf dem neuesten Stand ist.

In den sich daraus ergebenden Abschweifungen bekommen die Waldorfschulen (man erkennt die eigene Erfahrung) ebenso ihr Fett weg, wie die Landes- und Bundespolitik. So diagnostiziert er bei Horst Seehofer ein „Porzellan-Syndrom“: „Er hat nicht alle Tassen im Schrank.“ Richtig boshaft wird der 56-Jährige aus Waiblingen, wenn es um den „Horror-Clown“ Trump geht („er ist der medizinische Beweis, dass bei vielen Menschen der Hirntod erst Jahre später festgestellt wird“). Oder um Erdogan, dem er eine eigene Interpretation des Böhmermann-Gedichtes widmet.

Platte Witze

Als sein Vorfahr Christophorus Sonntag aus dem 17. Jahrhundert liest er Politikern die Leviten, nimmt den Fußball aber nicht aus. „Vor der Vergabe der WM nach Russland hat Putin versprochen, alle, die für ihn stimmen, zehn Jahre nicht anzugreifen.“ Gesangs- und Tanzeinlagen, dazu eine sich um Englischkenntnisse drehende Puppenspiel-Diskussion zwischen Günther Oettinger und Wilfried Kretschmann beleben das Programm, das viele Stärken, aber auch manche Schwäche hat – so einige platte Männer-Frauen-Klischees oder banale Witze, die im „Urologen-Besuch“ stecken. sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019