Auftritt ohne große Peinlichkeit

Comedian und Computer-Enthusiast: Maxi Gstettenbauer. © obs/RTLII

Was ist schon normal im prallen Leben? Und deshalb nennt Maxi Gstettenbauer sein aktuelles Programm „Lieber Maxi als normal!“. Damit begeistert er im voll besetzten Saal des Mannheimer Capitols XXL-mäßig. Wer ihn das erste Mal erlebt, fragt sich verwundert: Wie schafft es der Bühnen-Solist mit nur einem Hocker als Requisite, sein Publikum zwei Stunden lang zum Lachen zu bringen? Schließlich bringt der Wahl-Kölner mit dem rollenden niederbayerischen „R“ keine ausgetüftelten Sketche oder feuert von Gagschreibern gedrechselte Pointen ab. Er erzählt. Meistens von sich – aber so, dass sich darin Fans wiederfinden oder andere erkennen.

Gegen Magerkeitswahn

„Ich bin ein Comedian, der die Welt mit wachen Augen sieht, sich aber in Details verliert“, sagt der von Stefan Raab entdeckte Komiker über sich. Sein chaotisches Themen-Hopping gestaltet er gern mit vollem Körpereinsatz einschließlich Stimmakrobatik. Und so verwandelt sich der Mikrofonständer in Heidi Klum – wobei ihre „Germanys Next Topmodel“-Show samt Magerkeits-Wahn mächtig Fett abbekommen. Ja, der Jeansträger mit T-Shirt und Brille, die eher Nerd-mäßig denn intellektuell wirkt, kann mächtig austeilen.

Obwohl er skurrile Geschichten bevorzugt. Beispielsweise über Lügen, die uns glaubhafter als die Wahrheit erscheinen. Sein analoges Plaudern widmet sich außerdem der digitalen Welt, verknüpft mit der Erkenntnis, dass wir längst „online denken“ und dabei Smileys nebst anderer Comic-„Emoticons“ im Hirn wabern. Außerdem treibt das Erwachsenwerden den 30-Jährigen um: „Du wachst irgendwann morgens auf und trägst eine Cordhose!“

Wer dann schon bald Karriere macht und womöglich Milliarden verdient, kann „eine Pinguin-Reiterstaffel“ am Horizont („natürlich gekauft“) paradieren lassen – wie Gstettenbauer seine Vision von Luxus ausmalt und betont: „Ich schreibe mein Programm ohne Drogen“. Auch wenn das „Maxi-Normale“ zwischendurch unter der Gürtellinie landet, bleibt Peinlichkeit aus. Vermutlich auch deshalb, weil Gstettenbauer geschickt mit dem Publikum interagiert. Den Stöhn-Jauchzer eines Fans nutzt er situationskomisch als „Running Gag“ des Abends.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019