Auge in Auge mit dem Rock-Orkan

Besucherrekord: 14 500 Fans umrunden Metallicas Frontmann James Hetfield beim epochalen Konzert in der SAP Arena. © Rinderspacher

Mannheim.Für die meisten Musiker sind Auftritte in so großen Hallen wie der SAP Arena das Traumziel. Eine weltweit verehrte Stadionband wie Metallica, für die auch sechsstellige Besucherzahlen fast Routine sind, empfindet ihr erstes Gastspiel in Mannheims größter Halle wohl eher wie ein Wohnzimmerkonzert. So gestaltet sich der seit März 2017 ausverkaufte Abend dann auch: Nicht nur hart, schnell und

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5642 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.02.2018