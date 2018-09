Aus der Wunderwelt der Kunst

Wenn man die steile Treppe im Port 25 hochläuft, erfährt man nach und nach den Beginn der neuen Ausstellung: Plötzlich ist die weiße Wand des traditionellen „White Cube“ mit Malervlies dunkelgrau gepolstert, fällt der Blick auf ungewöhnliche Gegenstände wie eine schildkrötenartige Plastik von Michael Bacht, die aus einem verschnörkelten eisernen Lampenfuß und einem Bräter besteht, sehr erstaunlich und verblüffend.

Insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstler haben sich hier unter der Überschrift „Ungeborenen Elefanten ins Maul sehen“ zusammengefunden, die übrigens von J. W. von Goethe stammt, mit dem spätestens auch hierzulande die Verbindung von Wunderkammer, Wissenschaft, Kunst, Kunsthandwerk und Design begann. Der Untertitel „Von der schönen Ordnung der Dinge“ verweist dann fast ironisch auf das, was uns erwartet.

Benjamin Ditzen etwa hat sich mit Georges Bataille beschäftigt, der die Idee der Verschwendung als ein der Natur innewohnendes Prinzip erachtete und das Beispiel der Braunbären in Alaska heranzog, die wegen der Überfülle des Nahrungsangebotes in den Flüssen die Lachse nur anknabbern und nicht etwa auffressen, wie zu erwarten wäre. Leichen pflastern ihren Weg …

Auch Daniel T. Brauns Video aus Schwarzweißfilm, das analoge Abzüge von Fotogrammen auf Negativmaterial aufzeichnet und so eine rätselhafte Landschaft von Spiegelungen im Nichts festhält. Oder Laura Kuch, die derzeit auch beim Deltabeben in Ludwigshafen dabei ist und als Meisterschülerin von Tobias Rehberger dem Abstrusen viel abgewinnen kann: Sie spaltete unter dem Mikroskop Sandkörner, deren Farbaufnahmen wie ferne Planeten erscheinen.

Eine tatsächliche Wunderkammer

Tatsächlich wie eine altehrwürdige Wunderkammer wirkt die Arbeit des gebürtigen Mexikaners Gerardo Nolasco Magañas, der in einem Langzeitprojekt die menschliche Evolution erforschte, was in einer Vitrine, gefüllt mit Schriftstücken, aber auch an alten Bildern an den Wänden, deutlich wird. Wobei der berühmte Knochen, der in Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ von einem Affen geworfen durch den Himmel fliegt, eine entscheidende Hauptrolle einnimmt …

Ganz anders operieren die Künstlerinnen Caro Suerkemper und Angelika Arendt. Sie arbeiten mit Keramik oder Porzellan, formen daraus absonderliche Wesen und deformierte Figurinen. An das große Wunder glaubt hingegen Nicolas Reinhart, der aus Holz ein Flugzeug gedrechselt hat, das in einer Glühbirne schwebt, die wiederum mit Solarstrom angetrieben wird. Sehr erheiternd!

In normalerweise nicht zugänglichen Abstellkammern von Staatsanwaltschaften findet Simone Demandt alltägliche Gegenstände, die in einem Kriminalfall als Beweisstück aufgehoben werden. Sie inszeniert diese wie Skulpturen, setzt sie auf Sockel und erhebt so die eigentlich unauffälligen Gegenstände in die Welt der Kunst. Auch Gisela Kleinlein verhilft durch Kontextverschiebung Alltagsgegenständen zu teilweise lustiger Absonderlichkeit. Das dramatische Ende der Schau liefert ein dreiteiliger Bildschirm von H+T Stegmayer, der die Kollektion des Fluxus-Sammlers Francesco Conz (1935-2010) dokumentiert: Conz hatte Überbleibsel großer Performances von Hermann Nitsch, Otto Mühl, Günter Brus, Alan Kaprow, Nam June Paik oder Ben Patterson als Fetisch (so der Titel der Arbeit) aufbewahrt, die wieder ausgepackt und zum Leben erweckt werden.

Eigentlich eine Schau gegen die zeitgenössische Kunstgeschichte, die alles und jedes katalogisiert, einordnet und bewertet, denn hier wird nebeneinander gestellt, was sowohl Hochkunst als auch Kunsthandwerk oder nur Seltsamkeit ist. Dabei bleibt aber der Kunstkontext erstaunlicherweise gewahrt und erweitert den Horizont – sehr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018