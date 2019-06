„Aus jeder Stadt ein Sticker“

Sommer, Sonne und Gute-Laune - so klingt das aktuelle Album von Alle Farben, „Sticker On My Suitcase“. Der Kopf des Elektropop-Projekts, DJ Frans Zimmer, spricht im Interview über seine Musik, das Reisen und die Sticker, die er dabei sammelt, sowie die Veränderungen in der Musikindustrie.

Herr Zimmer von Alle Farben, sind Sie viel auf Reisen?

Alle Farben: Ja, absolut, daher auch

...