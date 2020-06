„Aus Sicht der Betroffenen“

Claudia Schmid lacht. „Ganz ausgezeichnet“ verstehe sie sich mit ihren Nachbarn, entgegnet sie auf die Frage nach dem Verhältnis zum näheren häuslichen Umfeld. „Ich habe wunderbare Nachbarn, die halten auch alle ganz ausgezeichnet zusammen, die treten einmal täglich zum Appell an und zählen durch, ob noch alle da sind“, fährt sie launig fort. Ganz anders also, als es in ihrer Kurzgeschichte „Gute Nachbarschaft“ der Fall ist, mit der die 59-Jährige als eine der Gewinnerinnen des Schreibwettbewerbs „Erzähl mir was“ dieser Zeitung hervorgetreten ist. Selbige ist eine wunderbar schwarzhumorige Kriminalgeschichte über zwei Nachbarinnen, die einander mit vordergründig reizender, wenngleich im Herzen spinnefeind-vergifteter Liebenswürdigkeit begegnen. „Gwenda und Lina“, die beiden Protagonistinnen, „sind quasi ein Gegenentwurf zu meiner Nachbarschaft“, erläutert die Autorin, die seit 25 Jahren – offensichtlich sehr glücklich – im Mannheimer Stadtteil Seckenheim lebt.

„Über den ’Mannheimer Morgen’ natürlich“, sei sie auf besagten Wettbewerb aufmerksam geworden. „Das war eine willkommene Abwechslung in diesen Zeiten“ – in Zeiten ohne Auftrittsmöglichkeiten, Lesungen und Begegnungen, wie Schmid beim per Videotelefonie geführten Gespräch berichtet. „Diesen Aufruf zu lesen, war eine Initialzündung, das hat sofort diese Geschichte in Gang gebracht.“ Die Folgen und Einschränkungen der Corona-Pandemie blitzen mithin als nonchalant platzierte Querverweise auf Hefe- und Toilettenpapier-Knappheit oder als offenkundig nicht Krisen-regelkonform ausgeübte Friseurinnentätigkeit der Nachbarin in den preisgekrönten Zeilen auf. Erzählt wird aus der Ich-Perspektive von Lina. „Ich schreibe keine Ermittler-Krimis, ich schreibe Krimis aus der Sicht der Betroffenen“, sagt die erfahrene Autorin. „Mich interessiert an Krimis der berühmte Tropfen, der nötig ist, um ein Fass zum Überlaufen zu bringen.“

Claudia Schmid kann bereits auf ein bemerkenswertes literarisches Repertoire blicken – dabei hatte sie zunächst einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen: Sie arbeitete als Verwaltungsangestellte an der Universität ihrer Heimatstadt Passau, bevor sie vor 30 Jahren mit ihrem Mann nach Mannheim zog, wo sie Germanistik und Betriebswirtschaftslehre studierte. 2007 erschien ihre erste professionelle Veröffentlichung, ihr erster Roman wurde vier Jahre später gedruckt. Mittlerweile hat sie neben sieben Büchern (plus das Co-Autoren-Werk „Mörderischer Jakobsweg“) ungefähr 50 Kurzgeschichten und Essays sowie ein Hörspiel geschrieben. Ebenso wurde ein von ihr verfasstes Theaterstück aufgeführt, ein weiteres ist beauftragt, aber wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben, wie sie erzählt.

Neben Krimis schreibt Schmid historische Romane, und auch dazu, wie diese Leidenschaft entzündet wurde, gibt es eine gute Geschichte: So besuchte sie vor Jahren erstmals die Nikolaikirche der Stadt Isny, in deren Turm die altehrwürdige Prädikantenbibliothek untergebracht ist. „Und das war quasi mein Erweckungserlebnis“, erinnert sie sich an den Moment, als sie inmitten der historischen Bücher stand und eines der Werke mit Handschuhen anfassen durfte, in dem Reformator Martin Bucer eine handschriftliche Bemerkung für seine Studenten am Seitenrand hinterlassen hatte. „Das hat sehr viel bewirkt“, sagt sie über ein „ein unbeschreiblich schönes, inspirierendes Erlebnis.“ 2011 erschien dann ihr erster Historien-Roman „Die brennenden Lettern“.

Kommissarin ehrenhalber

In nicht-pandemischen Zeiten gibt die vielseitige Wahl-Mannheimerin obendrein Schreib- und Vorlese-Workshops und arbeitet als Schauspiel-Patientin im Kommunikationstraining mit Studierenden an der Uniklinik in Heidelberg. Außerdem hat sie bereits mehrfach hobbymäßig als Komparsin beim TV-„Tatort“ mitgewirkt. Darüber hinaus ist sie gesellschaftlich engagiert. So organisiert Schmid seit 2014 eine Benefiz-Lesung für den Weißen Ring beim Polizeipräsidium Mannheim, bei der die mitwirkenden Künstler zugunsten der Hilfsorganisation auf ihr Honorar verzichten. Zusammen mit der berühmten Schriftstellerkollegin Ingrid Noll wurde sie vergangenen Dezember hierfür zur „Ehren-Kriminalkommissarin“ ernannt.

