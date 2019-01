Ausdrucksstark getanzt

22 Jahre lang war der gebürtige Kanadier Reid Anderson Intendant des Stuttgarter Balletts. Sein Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter, der 59-jährige US-Amerikaner Tamas Detrich, der seit 1977 Mitglied der Compagnie ist. Mit einem der neoklassizistischen Tradition verbundenen Ballettabend gab er seine Visitenkarte in neuer Funktion ab.

Inzwischen gehört John Crankos „Konzert für Flöte und Harfe“, bei dessen Uraufführung Ana Cardus, Ilse Wiedmann, Bernd Berg und Richard Cragun die vier Solo-Parts tanzten, zu den anerkannten Meisterwerken des neoklassischen Balletts. Und so überzeugte das exakt abgezirkelte, im höfischen Geist konzipierte Werk auch diesmal wieder restlos. Und das nicht nur dank der herausragenden Leistungen der Solisten Ami Morita/Timoor Afshar und Alicia Amatriain/Friedemann Vogel, sondern auch, weil George Balanchines Forderung an das Corps de ballet: „Jeder Tänzer innerhalb einer Gruppe muss ein Solist sein“ an diesem Abend von den zehn Angesprochenen vollendet erfüllt wurde. Nicht minder meisterhaft spielten die Instrumentalsolisten Andreas Noack (Flöte) und Frauke Adomeit (Harfe) in Mozarts Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299, das dem Ballett die Musik lieferte.

Als Mittelstück gab es die jüngste Erstaufführung beim Stuttgarter Ballett, „Das Königreich der Schatten“ aus „La Bayadére“, einem 1974 vom American Allet Theatre kreierten, von Natalie Makarova choreografierten Ausschnitt aus dem auf Marius Petipa zurückgehenden Werk, das die Russin sechs Jahre später als Ganzes mit dieser Compagnie vorstellte. In Stuttgart war jetzt dieser Ausschnitt, einstudiert von der inzwischen 78-jährigen Natalie Makarova, einer der größten Ballerinen ihrer Generation, und Olga Evreinoff zu sehen. Das Bühnenbild stammte von Jadwiga Maria Jarosiewicz, adaptiert von Gong Xun, und zeigte einen fahlen Vollmond auf einem dunkelblauen Himmel, umrahmt von schwarzen Ästen, sozusagen Romantik pur.

Um den Titel dieses Ballettabends, „Shades of White“, zu vervollständigen, sah man als dritten Teil George Balanchines „Sinfonie in C“, auf die Sinfonie Nr. 1 in C-Dur von Georges Bizet aus dem Jahr 1855, die 1947 uraufgeführt und ein Jahr später in einer Neufassung vom New York City Ballet gezeigt wurde. Die jetzt von Colleen Neary einstudierten vier Sätze sind das Paradebeispiel für ein neoklassisches, ganz der Musik hingegebenes, Musik in Bewegungen umsetzendes Ballett ohne librettistische Hintergedanken. Vor blauem Hintergrund zeigten weiß gekleidete Tänzerinnen und schwarz gekleidete Tänzer, jeweils mit silbernen Applikationen an ihren Kostümen, unter drei Kristalllüstern ästhetische Figuren in optisch reizvollen Konstellationen. Vier Solistenpaare – Miriam Kacerova/Friedemann Vogel, Alicia Amatriain/Roman Novitzky, Hyo-Jung Kang/ Timoor Afshar, Elisa Badenes/Moacir de Oliviera – bestimmten, neben dem exzellenten Corps de ballet die technisch perfekt und ausdrucksstark getanzten vier Sätze. Das herrlich spielende Staatsorchester Stuttgart, unter der gekonnt-einfühlsamen Leitung von Wolfgang Heinz, rundete diesen gelungenen Ballettabend ab. Dieter Schnabel

