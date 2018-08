Ausklang mit Melancholie

Es heißt Abschied nehmen: Zum letzten Mal in dieser Saison hat die Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim zu einem Freiluftkonzert geladen.

Das erweiterte Biergarten-Areal vor der Halle füllt sich noch einmal zusehends mit Gästen. Auch allerhand Stammbesucher der Reihe lassen sich unter ihnen ausmachen, die dem Ensemble mit dem schönen Namen Juliana Blumenschein Quintett lauschen, das hier einen Schlussakkord nach Maß setzt – verbindet die Gruppe doch elaborierten Jazz mit der sonnengetränkten Melancholie und feinsinnigen Impulsivität brasilianischer Musik.

Sängerin hat Heimspiel

Das Gros der Stücke, die das Quintett an diesem Abend zu Gehör bringt, stammt aus der Feder der namensgebenden Mannheimer Sängerin Juliana Blumenschein (Bild), die als Tochter zweier brasilianischer Künstler mit der Musik des südamerikanischen Landes aufgewachsen ist.

Begleitet wird sie bei dem von der Musikerorganisation IG Jazz präsentierten Feuerwachen-Konzert von Joander Cruz an Saxofon und Flöte, Florin Kuppers an der Gitarre, Jan Dittmann am Kontrabass und Jonas Esser am Schlagzeug.

„Pra Ribeira“ ist eine ihrer Eigenkompositionen, welche die studierte Jazzsängerin mit Samt, Gefühl und beschwingter Verve in der Stimme präsentiert. Währenddessen zeichnet die Rhythmusgruppe farbenreich gestrickte Grooves in den Äther. Und Joander Cruz lässt seine Flöte kunstvoll auf schwerelosen Kolibri-Bahnen flattern.

Kraft des Meeres

Mit „Till You Came By“ hat Blumenschein einen Text von Ira Gershwin zu einem besonderen Stück vertont, in das die Band abermals gekonnt die elegante Klangwärme lateinamerikanischer Musik einwebt.

Der Titel „Sea Calm“ zelebriert dagegen die von sich kräuselnden Brandungen bewegte, Seelenruhe spendende Kraft des Meeres. Einen Höhepunkt setzt das zu einer reichlich furiosen Groove-Klimax gesteigerte „Broken“.

Dazu kommen einnehmende Arrangements von brasilianischen Stücken wie etwa „Sinhá“ von Chico Buarque oder „Café Com Pão“. Wie gesagt: ein schöner und stimmiger Ausklang für die diesjährige Sommerbühne. (Bild: AFW)

