Ausstellung für Schwindelfreie

Überforderung, Betrug, Schwindel: Op Art oder auch optische Kunst ist nicht immer etwas für zarte Gemüter. Die Ausstellung „Vertigo“ im Kunstmuseum Stuttgart lädt nun zu einem kurzweiligen Trip durch die Kunstgeschichte der optischen Täuschungen, heftigen Verzerrungen, versteckten Botschaften und falschen Wahrnehmungen. Mehr als 100 Bilder, Objekte und begehbare Installationen geben einen Einblick in die Vielfalt der Kunstbewegung, die nach ihren großen Auftritten in den 1950er und 60er Jahre zunächst wieder in der Versenkung verschwunden war. Die Ausstellung ist vom 23. November bis 19. April 2020 geöffnet, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 21 Uhr. dpa

