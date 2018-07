Ausstellung in Irland: Neuer Blick auf Kurt Cobain

Anzeige

Newbridge (dpa) - Der Kindheit und Jugend des legendären Nirvana-Sängers Kurt Cobain können Besucher in einer Ausstellung in Irland nachspüren.

Die Schau «Growing Up Kurt Cobain» im Museum of Style Icons in Newbridge zeigt Kindheitsfotos und private Gegenstände wie Kleidungsstücke, Zeichnungen und handgeschriebene Songtexte des 1994 verstorbenen Grunge-Rock-Stars. Sie dauert bis zum 30. September.

Seiner Schwester zufolge war Cobain «kindisch, albern und süß», bevor er berühmt wurde. Das sagte Kim Cobain bei der Eröffnung der Ausstellung der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Auch Mutter Wendy O'Connor und Tochter Frances Bean Cobain waren nach Newbridge gekommen.