Ausstellung über Deutschen Orden

Der katholische Deutsche Orden ist tief im Südwesten der Republik verwurzelt und hat ihn mitgeprägt. Das Barockschloss auf der Insel Mainau, die Kapfenburg bei Lauchheim oder die Mergentheimer Residenz sind markante Zeichen für das Wirken der Ordensgemeinschaft, deren Sitz heute in Wien ist. Das Mergentheimer Deutschordensmuseum widmet ihm jetzt eine bis 26. Januar 2020 geöffnete Sonderausstellung.

Schon bald nach der Gründung im Jahr 1190, in der Zeit der Kreuzzüge, als Hospitalorden im Heiligen Land entstanden Niederlassungen im deutschen Raum. Der Orden setzte sich für die Heiligsprechung der Elisabeth von Thüringen ein, um seine karitative Seite zu betonen – die Schau zeigt laut Mitteilung des Museums auch eine seltene Heiligsprechungsurkunde aus dem 13. Jahrhundert aus ehemaligem Ordensbesitz. Er unterhielt Hospitäler, auch in Mergentheim. Mit einer Lotterie wurde Geld für medizinische Versorgung organisiert – ein Los der Lotterie ist unter anderem nun auch in der Ausstellung zu sehen. tog

